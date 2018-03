El Camp de Mart reobrirà per acollir actes en el marc del Festival d'Estiu

La regidoria de cultura ja treballa en el programa, que es preveu que es pugui presentar al maig

El Camp de Mart reobrirà el proper estiu. Així ho han confirmat fonts de l’Ajuntament de Tarragona, que han assegurat a aquest mitjà que l’equipament acollirà diversos actes en el marc del Festival d’Estiu. De fet, la regidoria de Cultura ja està treballant en la programació, que inclourà teatre i concerts en aquest equipament de la ciutat tancat ara fa un any.Begoña Floria ha fet un nou canvi de rumb en la política en matèria de Cultura a l’Ajuntament de Tarragona. L’actual regidora de Cultura ha decidit recuperar un espai que el seu antecessor, Josep Maria Prats, -el qual va dimitir arran dels fets de l’1 d’octubre- va decidir clausurar fa un any. D’aquesta manera, els tarragonins i tarragonines podran tornar a gaudir d’espectacles tals com concerts o representacions teatrals al Camp de Mart Durant l’època estival.El consistori ha afirmat a Diari Més que ja s’està treballant en la programació d’aquest Festival d’Estiu, que es preveu que es pugui presentar aproximadament el mes de maig. Alguns actes d’aquest festival tindran s’emplaçaran al Camp de Mart un cop acabats els Jocs Mediterranis, és a dir, a partir del proper 2 de juliol. En el marc d’aquest festival també es realitzaran espectacles al Teatre Tarragona, a més d’incloure-hi altres esdeveniments que tindran lloc a la ciutat tot i no dur-se a terme en equipaments municipals.