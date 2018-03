El Ball Parlat de Santa Magdalena protagonitza l'opuscle dels Pagesos

El veterà gremi, una de les institucions més antigues de la ciutat, opta per la innovació

Actualitzada 08/03/2018 a les 21:31

El Gremi de Pagesos va presentar l’opuscle de Setmana Santa en un acte on el protagonisme va recaure en la representació del Ball Parlat de Santa Magdalena. L’entitat va optar l’any passat per substituir la clàssica figura del presentador de l’opuscle per una activitat relacionada amb el gremi i el seu entorn.El 2017, Pili Cugat, coneguda com la Jueva de Tortosa, i el guitarrista Carlos Luppiñán van interpretar unes peces musicals relacionades amb l’època en què els jueus habitaven el marge esquerre de la Part Alta, entre la plaça dels Àngels i el passeig de Sant Antoni, i amb l’epicentre als carrers Portell i Granada. L’acte va finalitzar amb l’actuació del Grup Cantabambolines, de l’Escola de Música, sota la direcció de Teresa Valls, que va interpretar Ad pacem i Ave Maria.En la jornada d’ahir, els assistents van gaudir de la representació del Ball Parlat de Santa Magdalena, patrona del Gremi de Pagesos, després que el president del Gremi de Pagesos, Raül Font, dirigís unes paraules als presents i donés les gràcies a les persones, empreses i institucions que han fet possible l’edició de l’opuscle. Font va manifestar a aquesta redacció que «la nostra intenció és apostar per la renovació».Prop de cinquanta persones van participar en una versió resumida del Ball Parlat de Santa Magdalena. La directora de l’Escola de Múscia, Teresa Valls, va explicar que «hem fet dos fragments, el que parla de la conversió de Santa Magdalena i el de la resurrecció de Llàtzer». El paper de Jesús va recaure en Abel Martínez qui, juntament amb Marc Chornet, van intervenir de manera decidida en la recuperació d’aquest ball el 2011, segons la versió que s’havia fet a la Nou de Gaià. Aquesta escenificació és una mostra del teatre popular religiós tradicional del Camp de Tarragona.Valls va comentar que, «nosaltres, hem afegit dues peces, una del barroc italià i una altra del renaixement espanyol». La directora de l’Escola de Música va definir la interpretació que ahir va acollir Sant Llorenç com a «obra molt coral», on els protagonistes són Magdalena, Jesús, una soprano i una persona que llegeix, en vers, el relat i que, en aquesta ocasió, va ser la periodista Laura Casas.Raül Font es va mostrar molt satisfet del resultat de la representació, feta en una església on es troba l’únic retaule gòtic dedicat a Santa Magdalena que hi ha a Tarragona, així com l’acceptació per part del públic.