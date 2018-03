Aprofita les sortides de presó per robar a establiments de Tarragona

L'home, veí de Tarragona, esperava que no hi hagués cap client per intimidar a la dependenta

Actualitzada 09/03/2018 a les 16:54

Els Mossos d’Esquadra de Tarragona van detenir el passat dimarts un home, de 51 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació, un d’ells en grau de temptativa.Els investigadors van fer-se càrrec del cas quan van detectar que s’havien produït diversos robatoris amb característiques similars en establiments de la ciutat de Tarragona. Es tractava d’un individu que cometia els robatoris a última hora del matí o la tarda, poc abans del tancament dels establiments, que esperava que no hi haguessin clients al comerç i que només hi hagués una treballadora a l’interior.En dos dels robatoris, l’individu va demanar unes maquinetes d’afaitar a la dependenta i quan aquesta es disposava a cobrar-li, l’home va amenaçar-la per sostraure els diners de la caixa.A partir de l’anàlisi dels fets i gràcies a diverses gestions d’investigació, els mossos van determinar que el presumpte autor dels robatoris era un home ingressat en un centre penitenciari amb règim de tercer grau i que aprofitava les sortides per cometre els robatoris.Amb aquesta informació, els investigadors van seguir amb el cas i van poder-lo relacionar amb tres robatoris amb intimidació comesos en supermercats els dies 1, 16 i 22 de febrer, aquest últim en grau de temptativa. A més, també se’l relaciona amb un altre robatori amb intimidació comès el passat 11 de febrer en una cafeteria. En aquest darrer cas, va intimidar la treballadora amb una arma de foc.La investigació va concloure el passat dimarts amb la localització i detenció a Tarragona del presumpte autor dels fets.El detingut, amb 29 antecedents dels quals set serien per robatoris amb violència i intimidació, va passar ahir dijous a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar el seu ingrés a presó.