Testimonis de la zona van veure camions descarregant les restes a l’espai mentre les obres del nou centre educatiu segueixen paralitzades

Actualitzada 08/03/2018 a les 19:45

Apareixen muntanyes de runa al solar que acollirà la nova escola de l’Arrabassada, projecte de la Generalitat de Catalunya paralitzat actualment per les discrepàncies jurídiques entre l’Ajuntament i les Dominiques –centre al qual el consistori va prometre aquest mateix terreny l’any 2005–. Diversos testimonis de la zona asseguren que han vist entrar camions per abocar restes de ciment, asfalt i roques. Es tracta d’un solar municipal, encara que es va cedir a la Generalitat per la construcció del nou centre educatiu.Nou episodi d’abocaments a la ciutat de Tarragona. Si fa unes setmanes eren els solars ubicats entre les Gavarres i la Floresta els que prenien protagonisme per la presència de tones de runa al seu interior, ara és el torn del terreny situat al costat del carrer Mercè Rodoreda, a la Vall de l’Arrabassada. Diversos testimonis asseguren que, tal com va passar a la Floresta, alguns camions han entrat al solar per abocar-hi restes de ciment, asfalt, canonades, roques i ferro. Tal com va comprovar aquest mitjà in situ, la runa es troba a la part del solar propera a la carretera, a tocar de l’antiga circumval·lació A-7, recentment convertida en un pàrquing dissuasiu després del desmantellament executat pel Ministerio de Fomento.Aquest solar ubicarà, teòricament, la futura nova escola de l’Arrabassada, actualment en barracons. Diari Més informava, el passat 20 de febrer, que les obres del nou centre s’havien paralitzat per un conveni entre l’Ajuntament i les Dominiques signat l’any 2005. Segons aquest document, el solar que el consistori ha cedit a la Generalitat per fer les obres de l’escola pública, estava cedit amb anterioritat a la Congregació de les Dominiques. En veure aquestes discrepàncies judicials sobre la validesa del conveni, la Generalitat va decidir paralitzar les obres.Actualment, administració local i autonòmica estan treballant per desencallar aquest projecte. De fet, són moltes les veus que pronostiquen que les obres podrien començar en les properes setmanes. Ahir, l’arquitecte encarregat del projecte, Santiago Vives, informava que «tota la maquinària està a punt», però que «ningú m’ha informat, a hores d’ara, de si les obres podran començar aviat».Mentrestant, el solar municipal que ha d’acollir el nou centre educatiu s’ha convertit en un altre punt calent de la ciutat en matèria d’abocaments il·legals. Abans de començar les obres, caldrà retirar tota la runa dipositada de forma incontrolada mitjançant l’entrada de camions al terreny.