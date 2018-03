Un motorista de 29 anys, ferit en xocar amb una furgoneta a Tarragona

La motocicleta ha topat per darrera amb el vehicle, que es trobava aturat en un pas de vianants a la cruïlla de Pere Martell amb carrer Mallorca

Actualitzada 08/03/2018 a les 10:35

Un motorista de 29 anys ha resultat ferit, el matí d'aquest dijous 8 de març, en xocar amb la part de darrere d'una furgoneta a la ciutat de Tarragona. L'accident s'ha produït quan faltaven 10 minuts per les 10 del matí a la cruïlla del carrer Pere Martell amb carrer Mallorca, on el motorista ha topat per darrere amb una furgoneta que es trobava aturada en un pas de zembre.El xoc, tot i que ha estat lleu, ha causat un ferit. La persona que ha quedat afectada ha estat el conductor de la motocicleta, que ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques i posteriorment traslladat a l'Hospital Joan XXIII de la ciutat en estat lleu. Per la seva banda, el conductor de la furgoneta ha resultat il·lès.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues ambulàncies del SEM i una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona.