Un home resulta ferit en un xoc entre dos vehicles a l'AP-7 a Tarragona

L'afectat va ser traslladat a l'Hospital de Santa Tecla

Actualitzada 08/03/2018 a les 09:06

Dos cotxes es van veure implicats en un accident, la nit d'ahir dimecres 7 de març, a l'AP-7 a l'alçada de Tarragona, segons informa el Servei Català de Trànsit. En l'accident va resultar ferit un home, conductor d'un dels vehicles implicats.El sinistre es va produir a tres quarts de 10 de la nit al punt quilomètric 240,8 de l'autopista, a l'alçada de la ciutat de Tarragona. En aquest punt, per causes que es desconeixen, dos turismes van patir una col·lisió per encalç.Com a resultat de l'accident, un home que conduia un dels dos vehicles implicats va resultar ferit lleu. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar tres ambulàncies del SEM, que van evacuar l'afectat a l'Hospital de Santa Tecla.