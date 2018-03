Tarragona dedica una plaça a José Francisco de Querol, assassinat per ETA l'any 2000

Aquesta està situada a la cruïlla entre els carrers Arquebisbe Josep Pont i Gol i Guillem Oliver

Actualitzada 08/03/2018 a les 18:35

nsígnia d'or de l'Ilustre Colegios de Abogados de El Ferrol, entre d'altres reconeixements.

Aquest divendres, 9 de març, s'inaugurarà una plaça que portarà el nom de José Francisco de Querol Lombardero, tarragoní magistrat del Tribunal Suprem que va ser assassinat l'any 2000 per ETA. La plaça està situada a la cruïlla entre els carrers Arquebisbe Josep Pont i Gol i Guillem Oliver.A l’acte hi assistirà l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial d'Espanya, entre d’altres autoritats. També està prevista l’assistència de diversos familiars de Querol Lombardero.José Francisco de Querol Lombardero va exercir de magistrat al Suprem des de 1992. També va rebre diverses recompenses per Mèrit Naval, una i