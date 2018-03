PortAventura busca personal per cobrir diferents llocs de treball

Hi ha vacants a diferents parcs del grup com PortAventura, Ferrari Land, Caribe Aquatic Park i Hotels

PortAventura té una vintena de processos de selecció oberts. Malgrat que alguns són de promoció interna, la companyia està buscant incorporar nombrosos perfils de diferent tipus que comptin amb formació mitjana o superior i, si pot ser, amb un bon nivell d'anglès i altres idiomes. Entre altres aspectes que es valoraran està tenir experiència en llocs d'atenció al client.Entre alguns dels llocs que s'ha iniciat un procés de selecció, hi ha el d'Assistents pels diferents parcs com PortAventura, Ferrari Land, Caribe Aquatic Park i Hotels. A més, hi ha diverses ofertes més tècniques on es requeriran estudis específics en diferents camps. Per exemple, actualment busquen un gestor de projectes d'arquitectura, administratiu júnior e-commerce o administratiu sénior de desenvolupament. Els llocs de feina són tant de caràcter temporal com indefinit.Es preveu que el procés de selecció no es dilati en el temps donada la proximitat d'apertura del Parc.