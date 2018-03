La capital ha estat l’escenari de la convocatòria unitària al Camp de Tarragona on s'han escoltat proclames com «sense les dones no hi ha revolució» i «ni una més»

Actualitzada 08/03/2018 a les 22:00

Declaració Institucional a Reus

La lluita feminista ha fet història avui a la tarda a Tarragona. Ni les traves d’alguns partits polítics ni les discrepàncies entre els sindicats majoritaris han frenat una mobilització que s'ha convertit en multitudinària. Quan la capçalera de la manifestació ha arribat a la plaça de la Font, la cua encara estava a la cruïlla entre els carrers Prat de la Riba i Ramón y Cajal. La Guàrdia Urbana ha xifrat en unes 3.000 les persones que es trobaven a la plaça Imperial Tarraco, inici de la marxa, però uns minuts més tard, en ple recorregut, aquesta dada s'ha quedat petita. Més de 8.000 tarragonines han clamat contra la bretxa salarial i la violència masclista i en favor de la llibertat de les dones.La manifestació d’avui a la tarda ha comptat amb la presència dels sindicats CCOO i UGT tot i no haver-se adherit a la convocatòria de vaga de 24 hores. En aquest sentit, la Plataforma 8-M ha valorat «molt positivament» la resposta del Camp de Tarragona davant les mobilitzacions convocades al llarg de la jornada. Tot i això, la portaveu de l’entitat i membre del sindicat CGT, Marta Minguella, ha recordat que «la nostra Plataforma dóna suport unívoc a la vaga de 24 hores» i ha reconegut que «la presència dels sindicats majoritaris ens incomoda».Tot i aquestes discrepàncies sindicals, el gruix de la societat tarragonina no ha dubtat en sortir al carrer per «dir prou». Així ho ha recalcat una de les manifestants, Noemí Rodríguez, qui ha explicat que no ha secundat la vaga perquè havia de complir amb els serveis mínims de la seva empresa, però que «m’hagués agradat haver-la fet, i de 24 hores. «Està clar qui està a favor del canvi i del feminisme», ha dit en relació als sindicats. La manifestació ha comptat amb la presència de persones de totes les edats, però amb majoria femenina. Una de les veteranes de la marxa, Antonia Millán, ha expressat que «ja és hora que la gent es mogui. Sempre m’he mobilitzat, però ara és el torn de les joves, elles han de guiar-nos».La marxa ha acabat a la plaça de la Font, on s'han llegit els manifestos i ha actuat el grup tarragoní i íntegrament format per dones, Roba Estesa.L’Ajuntament de Reus ha donat el tret de sortida als actes oficials del 8 de març amb la lectura del manifest al Saló de Plens de la casa consistorial. L’actriu Irene Benavent Bodro ha estat l’encarregada de llegir el text Veus que no veus. Per la igualtat de les dones als mitjans de comunicació, un clam que reclamava «respectar les veus de les dones i no silenciar-les», ja que, en el món de la informació, «les dones només protagonitzen el 28%» d’aquesta. El manifest també ha recordat que «històricament les dones han encapçalat moltes reivindicacions», i ha denunciat la manca d’igualtat que, en ple segle XXI, encara no s’ha assolit.