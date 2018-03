Més de 700 alumnes 'descobreixen' la ciutat jugant amb la tecnologia

Centenars de grups han recorregut Tarragona al llarg del matí d’avui

Actualitzada 08/03/2018 a les 20:09

Jugar amb la tecnologia, el mòbil, i la geolocalització d’espais per conèixer la ubicació de monuments i altres racons de la ciutat. Aquesta ha estat la proposta adreçada a més de 700 alumnes de primària i secundària del Camp de Tarragona que, aquest matí, han fet descobriments gairebé sense adonar-se’n. La Catedral, el Pretori, El Circ i, fins i tot el Nou Estadi, han estat alguns dels espais que han hagut de geolocalitzar. Tots els alumnes consultats per aquesta redacció han agraït una activitat que els ha aportat més coneixements sobre Tarragona i els seus indrets més característics.Dolors Vives, mare d’uns dels alumnes del Col·legi Claret, de Valls, ha explicat que «cada grup ha d’anar a punts diferents i fer una activitat, com realitzar una entrevista a una persona del carrer o un vídeo per pujar-lo a Instagram». Els estudiants han fet la gravació a la plaça dels Sedassos, abans de dirigir-se cap a la plaça del Pallol. Alexandra ha dit que l’experiència «és molt divertida», Mar ha destacat que «hem de fer un vídeo» i Cesc que «m’ho estic passant molt bé».L’Escola L’Antina, de Torredembarra, també ha portat els seus alumnes al centre de Tarragona. Davant del Pretori, la professora Àngels Gallego ha afirmat que «és una experiència fantàstica, una vivència molt gratificant i els alumnes estan gaudint molt». A més, «han de ser creatius i, amb activitats com aquesta, aprenen coses de la ciutat». Una de les alumnes, Rehab, ha dit que «ara estic descobrint aquesta torre –Pilats– i farem una entrevista a una persona per passar-la a la xarxa». Miquel ha coincidit amb la professora i ha dit que la iniciativa «és molt divertida i estem aprenent molt sobre Tarragona i, també, de com utilitzar la tecnologia».Aquesta redacció ha topat amb dos grups de l’Escola Campclar. Els professors Albert Gamundi i José Díaz han explicat que «els alumnes han de cercar quatre punts i trobar-los amb un geolocalitzador». La proposta persegueix que els estudiants «investiguin sobre els edificis que veuen i veure la ciutat des de diverses posicions». Aya ha afirmat que «no coneixia els monuments que estic veient», i Noureddine ha subratllat que «m’agrada descobrir coses jugant i utilitzar la geolocalització per trobar els llocs». Mentre ha fet aquest comentari, grups d’altres centres han passat pel costat del de l’Escola Campclar i així tot el matí.