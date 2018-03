L'únic Diorama de la Passió de Tarragona s'inaugura divendres a Sant Joan

Recrea des de l’entrada de Jesús a Jerusalem el Diumenge de Rams fins a la seva resurrecció

Actualitzada 07/03/2018 a les 20:37

La Parròquia de Sant Joan acull des de divendres, i fins després de Pasqua, un Diorama de la Passió, únic en el seu gènere que es fa a Tarragona amb motiu de la celebració de la Setmana Santa. L’autor és Josep Puig, qui durant molts anys va ser cap del Departament de Dibuix de l’Institut Martí i Franquès i qui va implantar el Batxillerat Artístic. El diorama, de cinc metres de llarg, és diferent del que es poden visitar per Nadal i que recreen pessebres, ja que no hi ha cap angle recte.Puig va iniciar la construcció del diorama fa tres anys. El conjunt està dividit en deu blocs que s’ajunten com si fossin part d’un puzle i recrea nou moments de la passió de Crist. El relat comença amb l’entrada de Jesús a Jerusalem el Diumenge de Rams, segueix amb el Sant Sopar, la flagel·lació en un carrer empinat que dóna sensació de profunditat, l’oració de l’hort, un natzarè que porta una creu, la mort al Calvari i la resurrecció.Puig va remarcar que «a Tarragona és l’únic que es fa», i va explicar que, antigament, eqüestres representacions eren conegudes com a «calvaris». La sensació que aprecia l’espectadors és la «d’una perspectiva cònica», es a dir, «la mateixa que els ulls».L’autor del Diorama de la Passió que es podrà visitar a Sant Joan va explicar que «tot va començar amb un bocinet i, amb el temps, l’he anat allargant fins a arribar als cinc metres». «La idea va sorgir de mossèn Daniel Barenys, ja desaparegut, qui em va proposar fer un diorama de la Passió aprofitant un pessebre, i ara el continuo fent amb mossèn Jordi Figueras». El diorama s’ha adaptat el màxim possible a les dimensions de la capella de Sant Jaume, on Puig feia ahir els darrers retocs. Els detalls més petits estan molt cuidats i aporten realisme, com és el cas de la vegetació i, de manera especial, de les figues de moro que adornen el paisatge.L’autor del diorama és llicenciat en Belles Arts i pertany a l’Associació Pessebrista. Puig va dir que la seva construcció «és més complicada que la d’un pessebre», donat que no es treballa en una capsa, sinó en un espai obert i de grans dimensions. Les diverses construccions, tant edificis com espais naturals que recreen la Passió, estan acompanyats de diverses figures realitzades pels germans Castells.