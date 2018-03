L'Hospital Joan XXIII commemora el Dia Internacional de la Dona amb un col·loqui

Les vuit protagonistes han parlat de la incorporació de les dones en llocs de responsabilitat a la sanitat

Actualitzada 08/03/2018 a les 15:56

Aquest dijous, 8 de març, vuit dones, professionals de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, han fet un col·loqui per commemorar el Dia Internacional de la Dona.Les professionals que han participat en el debat han estat: la directora de processos assistencials de l’Hospital Joan XXIII, Rosaura Reig, la cap del servei de cirurgia, Rosa Jorba, la responsable de la unitat d’electromedicina, Barbara López de Zamora, la infermera gestora de casos, Anna Vallverdú, la cap del servei de medicina intensiva, María Bodí, la zeladora de l’hospital, Mònica Garcia, i moderant el col·loqui, la cap de comunicació i responsabilitat social corporativa, Montse Salvador.Amb el títol Dia Internacional de la dona: cercant l’equilibri, les protagonistes del col·loqui han començat posant en valor els criteris de contractació i organització de l’administració pública pel que fa a la definició de llocs de treball, horaris i salaris. Després han debatut sobre com ha repercutit, en els darrers 10 anys, que cada any surtin de la universitat més dones titulades en totes les especialitats. El debat ha continuat reflexionant sobre com ha incidit en el món de la sanitat la incorporació de les dones en llocs de responsabilitat.Posteriorment, el col·loqui ha derivat en els matisos o el valor afegit que aporten les dones en un determinat lloc de treball, reflexionant sobre l’aptitud ‘multitasques’ de la dona, la capacitat per fixar-se en els detalls en certes situacions, la sensibilitat, el respecte o la utilització de recursos, de forma diferent als homes, davant de situacions determinades. També han posat en comú la idea de saber veure i aprofitar les oportunitat sense victimisme. Les vuit professionals participants en el col·loqui s’han preguntat si s’està vivint un retrocés en llibertats i actituds. També s’han qüestionat si és cert el tòpic de que les dones han de demostrar més. Finalment, han debatut sobre la importància de l’equilibri entre l’home i la dona en diferents àmbits, el personal, el professional i el familiar.