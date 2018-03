L'Associació La Salle inaugura l'exposició del seu centenari

El pròxim setembre en farà una dedicada a les orles del col·legi i, al novembre, una dels Pastorets

Actualitzada 07/03/2018 a les 21:15

Opuscle del Gremi de Pagesos

El Centre Cultural Tarraconense El Seminari acull desde dimecres una exposició que commemora el primer centenari de l’Associació La Salle. El fil conductor són les Set Paraules. Amb motiu de la celebració de la creació de l’entitat, aquesta ha programat dues exposicions més per als mesos de setembre i novembre. La primera mostrarà les orles des de que es van començar a fer al col·legi, «on apareixen personatges il·lustres de la ciutat», va informar aquesta redacció el president de l’associació, Joaquim Julià, i, la segona, tindrà com a protagonistes els Pastorets.L’exposició «glossa les Set Paraules de Jesús a la creu», va dir Julià, qui va explicar que, en nou panells, es recullen les reflexions fetes per quatre autors a partir de l’anàlisi de les darreres set frases que va pronunciar Jesús abans de morir crucifixat. La primera i més coneguda és «Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan». També són especialment rellevants la quarta i la sisena, en les que Jesús va dir «Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?» i «Tot s’ha complert». Aquesta proposta pretén «veure les diferents visions que té la gent de les paraules de Jesús: cadascú les interpreta a la seva manera», va dir el president de l’Associació La Salle.L’exposició també mostra el Crist de les Set Paraules, que participa en el Viacrucis del Dilluns Sant i que «per tercer any sortirà com a pas. Altra part del contingut està distribuït en vitrines que contenen, entre altres elements, revistes que fan referència a les Set Paraules», va indicar Julià. El president de l’entitat va manifestar que arribar al centenari «és un motiu de satisfacció, tant per l’associació com a nivell personal, que ens reporta tenir més feina, ja que organitzarem tot un seguit d’activitats».Avui, dijous, l’església de Sant Llorenç serà seu de la presentació de l’opuscle del Gremi de Pagesos. L’acte s’iniciarà a les 20 hores i, com a novetat, es representarà el recuperat Ball Parlat de Santa Magdalena, dirigit per Marc Chornet i Maria Teresa Valls, i creat per l’Estudi de Música. El ball fa referència la història evangèlica de la patrona del gremi. Recentment, ha estat recuperat per gent de La Nou de Gaià amb motiu del mil·lenari de la localitat. En el curs de l’acte es lliuraran les distincions Amics del Sant Sepulcre i es faran reconeixements a antics portants, a més de l’entrega de la medalla als banderers del Divendres Sant.