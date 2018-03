CatSalut licita el concurs d'idees que dissenyarà el nou Joan XXIII

Té un pressupost de 2,5 MEUR i és la fase prèvia del projecte que transformarà l’edifici

Actualitzada 07/03/2018 a les 20:45

El Servei Català de Salut (CatSalut) ha licitat el concurs d’idees per la redacció del projecte i per la direcció de les obres de transformació de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Es tracta de la fase prèvia del pla per canviar, totalment, aquest centre hospitalari. De l’actual complex s’enderrocarà un 75% i només en quedarà un 25%, per aquest motiu, la imatge del Joan XXIII canviarà per complet. El pressupost pel concurs d’idees i la direcció de l’obra és de 2.563.368 sense IVA i les empreses interessades tindran temps fins al 20 d’abril per presentar les seves ofertes.La renovació del Joan XXIII va ser anunciada el 8 de juny de l’any passat per l’exconseller de Salut, Antoni Comín, actualment exiliat a Bèlgica. El Joan XXIII es transformarà en tres fases: la primera es realitzarà entre el 2019 i el 2021, i la segona i la tercera encara estan per determinar. El concurs d’idees és el pas previ a l’execució d’aquestes fases. Les empreses que es presentin al concurs hauran d’elaborar una maqueta del nou Joan XXIII, que hauria d’estar enllestida enguany.A la primera fase es construirà un nou edifici, a la part posterior de l’hospital actual i amb unes dimensions estimades de 40.000 m2. Els usos previstos d’aquest espai són l’Hospitalització, els Gabinets d’Intervencionisme, la Diàlisi, l’Hospital de Dia, la Medicina Nuclear i els Serveis Generals. O dit d’altra manera: tots els serveis que hi ha actualment als edificis B1 i B2, és a dir, al cos central del Joan XXIII, passaran al nou complex. Del total de la superfície, només s’adequaran 25.000 m2, i els 15.000 m2 restants es reservaran pel servei de Diagnòstic per la Imatge i pel bloc quirúrgic, que començaran a funcionar al nou emplaçament en la segona fase del projecte. El cost de la primera fase és de 48,5 milions, i segons va dir Comín fa uns mesos, «són uns diners que la Generalitat ja té consignats i blindats».D’aquest concurs d’idees en sortirà, doncs, el projecte guanyador que determinarà els detalls del nou hospital. Tal com va dir Comín al mes de juny, les empreses han d’elaborar una maqueta tenint en compte les tres fases del projecte. Encara que la resta de fases no tenen pressupost ni data d’execució, Comín va dir que «l’hospital serà un bloc, i si dividíem les fases i es demanava una idea per cada fase, el resultat final no seria l’adequat». El límit de presentació d’ofertes és el 20 d’abril.