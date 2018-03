Tarragona, ciutat pionera en l'estudi del rol de la dona al món casteller

Hi ha més dones presidentes que caps de colla i només són majoritàries en l’àmbit de canalla

Actualitzada 06/03/2018 a les 20:01

Tarragona és la primera ciutat que elabora un estudi científic sobre el rol de la dona al món casteller. Va ser encarregat per l’Ajuntament i l’han elaborat el Centre de Prospectiva i Anàlisi de Castells (CEPAC) amb la col·laboració de l’Observatori per la Igualtat de Gènere de la URV. L’objectiu, extreure conclusions objectives sobre la situació de la dona als castells. Les dades es faran públiques el proper dissabte, dia 10, a l’Antiga Audiència, en el marc de la jornada Castells des d’una perspectiva de gènere. Però ahir, durant la presentació de la mateixa, ja es van anunciar algunes conclusions. Hi ha més dones presidentes que caps de colla i només són majoritàries en l’àmbit de canalla i secretaria. «A la resta, continua sent majoritària la presència d’homes», detallava el president del CEPAC, Xavier Brotons.A partir d’un treball de camp «molt important», Paloma Pontón, Anna Sánchez, Raquel Sans i Guillermo Soler han elaborat un estudi sobre la tasca de les dones al món dels castells. Es tracta d’un projecte pioner, perquè tal com deia Brotons, «mai s’havia fet una aproximació de manera sistemàtica, amb dades objectives i fonaments científics». És evident que el món casteller s’ha transformat des que les dones han començat a prendre protagonisme, sobretot en l’àmbit tècnic, «però aquest estudi demostra que els homes segueixen sent majoritaris», recalcava Brotons.Les estructures i els cercles de poder no són freqüentats per les dones. Al llarg de la història hi ha hagut més presidentes que caps de colla, però el gènere femení només és majoritari en els àmbits de canalla o de secretaria. «Malauradament, vinculats al paper de la dona com una cuidadora», lamentava la regidora de Cultura del consistori, Begoña Floria, qui celebrava la presentació d’aquest estudi «en una setmana molt important», en relació a la celebració del Dia Internacional de la Dona aquest dijous.Altres conclusions que es van fer públiques ahir expressen que les colles universitàries estan servint per trencar aquesta tendència i que el perfil de dona que ocupa un càrrec directiu és majoritàriament jove i sense fills. Tot i això, la jornada que tindrà lloc aquest dissabte, servirà per desglossar totes les dades que mostra l’estudi.Dissabte arribaran a Tarragona Eva Baró, dels Castellers de Barcelona, Aina Mallol dels Xicots de Vilafranca, i Esther Oriol, dels Castellers de Sants. L’experiència d’aquestes tres castelleres en els cercles de poder de les seves colles –han estat presidentes o caps de colla en diverses temporades– serviran per resoldre dubtes i saber com es van sentir i com les va acollir la seva formació.El CEPAC espera seguir treballant en els estudis antropològics i sociològics, un terreny «verge», segons el qualificava Brotons. La Coordinadora de Colles Castelleres ja ha mostrat interès en l’estudi made in Tarragona per començar a treballar sobre la desigualtat de gènere al món casteller. La jornada d’aquest dissabte començarà a les 10 del matí a l’Antiga Audiència –plaça del Pallol– i és oberta a tothom i gratuïta.