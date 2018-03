Reus-Tarragona, la línia de bus exprés amb més demanda de la província

El recorregut reuneix 883.285 usuaris en un any i també destaca la creació de la línia de Cambrils

Actualitzada 06/03/2018 a les 20:11

La línia de bus exprés.cat que uneix Reus amb Tarragona és la que més usuaris va reunir a la província durant el 2017. Aquest servei, posat en marxa el setembre del 2015 per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha comptat en el darrer any amb un total de 883.285 viatgers, el que representa un increment de l’11% respecte el 2011. Al seu darrere, hi ha la línia entre Tarragona i el Vendrell, amb 553.185 usuaris; i la que uneix Reus amb Salou, amb 514.363. La línia, però, que ha experimentat un increment més important ha estat la de Tortosa-Alcanar, creada l’octubre del 2014, i que, en tan sols un any, ha experimentat un creixement del 43% de la demanda, situant-se als 316.414 passatgers. També destaca la línia entre Tarragona i Cambrils, creada al gener del 2017 i que ha reunit 195.565 viatgers, i la que realitza el trajecte entre Tarragona, Vila-seca i Salou, amb 294.290 usuaris i un increment del 34% respecte el 2016. A nivell global, la xarxa de busos d’altes prestacions va transportar durant el 2017 a tot Catalunya un total de 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que el 2016. L’increment s’explica, d’una banda, per l’augment de la demanda i, de l’altra, per la posada en marxa de noves línies a, sobretot, Barcelona.