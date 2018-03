Multa de 300 euros a la propietària d'un establiment per abocar residus a la via pública

La jove, de 28 anys, havia llençat mobiliari al solar del carrer Sant Magí

Actualitzada 07/03/2018 a les 12:19

La Guàrdia Urbana ha multat amb 300 euros una noia de 28 anys propietària d’un establiment de Tarragona per llençar abocament de residus de forma il·legal a la via pública. Concretament la jove va llençar mobiliari divers al solar del carrer Sant Magí.Diverses taules, cadires i butaques van aparèixer, el passat diumenge, en un solar del carrer Sant Magí. Els agents van tenir coneixement que aquest mobiliari pertanyia a un establiment proper de la zona que, en ser localitzada, va admetre que havia llençat els residus. També va afegir que dilluns havia trucat a l'Ajuntament per sol·licitar-ne la retirada, circumstància que ha estat negada pels serveis municipals.Els residus ja han estat retirats pel Departament de Neteja Pública de l’Ajuntament. La persona ha estat denunciada i serà sancionada amb una multa de 300 per infracció de l'article 109 de l'ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics