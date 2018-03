La nova Facultat d'Educació de la URV començarà a construir-se la setmana vinent

Operaris i màquines treballaran en els moviments de terres del solar adjacent al Campus Catalunya, en la primera de les quatre fases que tindrà l’obra

Confiança en la Generalitat

La nova Facultat d’Educació de la Universitat Rovira i Virgili començarà a construir-se la setmana vinent. Les obres arriben vuit anys després de la redacció del projecte, que es va aturar per culpa de la crisi econòmica i la manca de recursos. Els moviments de terres, les excavacions i la construcció sotarasant de l’estructura de l’edifici del futur aulari protagonitzaran aquesta primera fase del projecte. Els treballs tindran una durada aproximada de sis mesos. Després, restaran tres fases més, que la URV espera completar entre els anys 2019 i 2020. El pressupost total del projecte és d’uns 11 milions d’euros, encara que aquesta primera part, finançada amb recursos propis de la universitat, preveu una despesa de poc més d’1,2 milions d’euros.Vuit anys. Això és el que ha hagut d’esperar la Universitat Rovira i Virgili per poder començar les obres de la nova Facultat d’Educació. Es tracta d’un equipament «prioritari», tal com sempre s’ha expressat des de la institució. El motiu, la degradació i l’estat de la facultat on actualment es cursen Ciències de l’Educació i Psicologia, al campus Sescel·lades. De fet, els estudiants han reclamat diverses vegades millores en les aules de l’edifici de Sant Pere i Sant Pau, construït fa dècades.Un cop superada la crisi econòmica que va paralitzar el projecte de la nova facultat l’any 2010, la URV engega unes obres que donaran continuïtat al Campus Catalunya i permetran el trasllat dels graus d’Educació i Psicologia al centre de la ciutat. La primera fase de les obres tindrà una durada aproximada de sis mesos i se centrarà en els moviments de terres, les excavacions i la construcció sotarasant de l’estructura de l’edifici del futur aulari. El pressupost d’aquests treballs és de poc més d’1,2 milions d’euros: 886.500,37 euros (IVA inclòs) pels moviments de terres i 377.588,93 euros (IVA inclòs) per a la redacció del projecte i direcció d’obra, ambdós contractes adjudicats recentment.La segona fase de les obres se centrarà en la construcció de l’aulari. L’edifici tindrà planta baixa i cinc plantes amb un total d’uns 5.000 metres quadrats i donarà continuïtat al campus Catalunya. A més, també es preveu la construcció d’una Aula Magna subterrània, d’uns 786 metres quadrats. La tercera fase consistirà en equipar aquest nou aulari i és possible que arribi l’any 2019. En cas que així sigui, restaria la quarta, que preveu la construcció dels departaments i els espais de recerca amb una ampliació de l’edifici de 3.500 metres quadrats. Els recursos de la universitat serviran per finançar aquesta primera fase i també les dues posteriors. Per la quarta, el centre espera l’ajuda de la Generalitat de Catalunya.La URV farà un exercici de confiança amb la Generalitat de Catalunya durant els propers mesos. «Podem començar aquestes obres gràcies al bon finançament que ha dut a terme la URV. En cas contrari, hagués estat impossible», expressava el delegat del rector d’Organització i Recursos de la URV, Xavier Farriol. Les obres de la nova Facultat d’Educació poden començar amb els recursos propis del centre, però per la darrera fase de les obres, que tindrà un pressupost d’uns 4 milions d’euros, necessiten el cofinançament. «Esperem que arribi mentre nosaltres duem a terme les tres primeres fases», deia Farriol.Cal recordar que, després del Claustre celebrat el mes de novembre, el rector de la universitat, Josep Antón Ferré, ja criticava la congelació de les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya. El mateix Farriol se sumava a aquesta crítica, argumentant que «fa vuit anys que tenim una paràlisi inversora i no veiem el final». «Hem de fer coses que no poden esperar més», afegia.Aquest desconeixement sobre l’arribada de la subvenció final ha provocat que la URV hagi elaborat plans de contingència per la construcció de l’edifici. «Hem de saber viure amb els quatre milions, però en cas que no arribin, també hem de seguir», deia Farriol. Per aquest motiu, els 3.500 metres quadrats de departaments i recerca encara no estan assegurats.Amb tot, la data de finalització de les obres és «incerta». «Si engeguem totes les fases sense interrupcions, tindríem obres entre el 2019 i el 2020», deia Farriol sobre un escenari que reconeixia «improbable». Generalitat i tempo burocràtic marcaran l’evolució de les obres.