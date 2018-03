La iMAGInada busca voluntaris pel 10è aniversari

Els integrants de l'associació volen que la implicació arribi a més gent per tal de poder tenir diferents opinions i punts de vista

La iMAGInada celebra aquest 2018 seu 10è aniversari i, coincidint amb aquesta efemèride, un dels seus objectius és ampliar l’organització d’aquesta festa popular. El col·lectiu convida a totes aquelles persones que estiguin interessades a participar en la preparació de la iMAGInada d’enguany a enviar un email a info@laimaginada.cat per a rebre més informació.Els integrants de l'associació volen que la implicació arribi a més gent per tal de poder tenir diferents opinions i punts de vista. Els grups de treball que hi ha son molt variats: infraestructura, espectacles, decoració, fòrum i activitats infantils entre d'altres.El col·lectiu La iMAGInada és una associació sociocultural de Tarragona, sense ànim de lucre, formada per un grup de persones amb un bagatge personal divers i amb una inquietud comuna: oferir una alternativa a l'actual model sociocultural i econòmic mitjançant espais d'intercanvi, d'empoderament, participatius, dinàmics i autogestionats en el marc de les festes de Sant Magí a Tarragona.