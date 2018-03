Foment expropia 40.150 m2 de terres pel ramal Vila-seca-Tarragona

Part dels terrenys serviran per a què Adif construeixi un pont al camí del Castell, que uneix el barri de la Plana i el nucli urbà

El pròxim 4 d’abril s’aixecaran les actes prèvies d’ocupació d’una superfície de 40.158 metres quadrats, repartits entre els termes municipals de Reus i Vila-seca, que seran expropiats pel Ministeri de Foment per tal que es construeixi una part del ramal que enllaça el nou Corredor Mediterrani amb Vila-seca i Tarragona. Part de la superfície que serà objecte de l’expropiació forçosa servirà per a la construcció d’un tram de camí i un pont que restitueixi el camí del Castell, que uneix el nucli de Vila-seca i la Plana i que va quedar afectat per les vies del tren.Aquestes obres aniran a càrrec de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) i, en el cas del camí, quedarà un tram ben condicionat i preparat per a la futura connexió del Raval de la Mar fins al barri de la Plana. L’altra part dels terrenys afectats per l’expropiació forçosa serviran per a la construcció del ramal –simètric al que ja està construït– que enllaça les vies del tren del nou Corredor Mediterrani amb l’actual via ferroviària que entra al terme de Vila-seca des de Reus. Des del mateix punt on a hores d’ara s’uneixen les vies d’una línia i de l’altra es construirà l’enllaç en paral·lel en sentit nord, és a dir, en direcció a la futura estació del sud de l’aeroport de Reus.L’expedient d’expropiació forçosa es troba, a hores d’ara, en exposició pública i afecta un total de 23 finques (entenent aquestes com a superfícies de terrenys amb diferents titulars). Tres de les parcel·les són del terme municipal de Reus, on s’expropiaran 1.578 metres quadrats en total.D’altra banda, a Vila-seca, hi ha un total de vint propietaris afectats, entre aquests, el mateix Ajuntament de la localitat. En conjunt, en aquest terme municipal s’expropiaran 38.580 metres quadrats de superfície. En tots els casos es tracta de finques rústiques.L’operació està emmarcada en el Projecte bàsic de la modificació número 1 de la Connexió Ferroviària Corredor Mediterrani-L.A.V. del Ministeri de Foment. Es desconeix quina serà l’operativa d’aquest ramal ferroviari.