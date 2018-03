El Parc de la Ciutat, tancat fins divendres per les obres de millora

L'Ajuntament inverteix 60.000 euros en aquests treballs, que han de durar un mes

Actualitzada 07/03/2018 a les 11:25

El Parc de la Ciutat romandrà tancat des d’aquest dimecres i fins el proper divendres a causa de la maquinària pesant que hi ha d’accedir per dur a terme les obres de millora integral de l’espai. L’Ajuntament inverteix un total de 60.000 euros en aquests treballs, que es preveu que tinguin un mes de durada.Les actuacions que s’estan duent a terme al parc permetran millorar aquest espai en diferents àmbits: es reformarà una de les entrades del parc, es millorarà l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, es farà un tancament al voltant de les runes romanes amb l’objectiu de preservar-les i dotar-les de més seguretat i es permetrà millorar el mobiliari urbà i també es millorarà la jardineria.