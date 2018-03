El cadàver trobat al Port correspon a un home de 65 anys de Letònia

L’home vivia en un veler, tal i com va avançar Diari Més

Actualitzada 07/03/2018 a les 12:08

El cadàver trobat a les aigües del Port Esportiu correspon a un home de 65 anys de Letònia que hauria mort de forma accidental. Així ho han afirmat els Mossos d’Esquadra després de cloure la investigació que es va obrir per esclarir els fets succeïts la matinada del passat dissabte a diumenge.Tal i com va avançar Diari Més, l’home vivia en un veler al Port Esportiu des de feia mesos.El cos sense vida del letó va ser detectat surant a les instal·lacions del port cap a dos quarts de dues de la matinada del passat dissabte per un vigilant de seguretat, el qual va alertar als agents. La Policia portuària i els Mossos d’Esquadra van dirigir-se al lloc, però no van poder fer res per salvar la vida de l’home.Després de rebre els resultats de l’autòpsia el cos policial autonòmic ha conclòs que es tracta d’una mort accidental, tot i que no s’ha concretat si la mort s’hauria produït per ofegament o per parada cardíaca.