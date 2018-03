CCOO denuncia l'empresa CTC a Treball

El sindicat assegura que s'està coaccionant la plantilla davant la vaga del 8-M

Actualitzada 06/03/2018 a les 17:17

Aquest matí, CCOO d’Indústria ha presentat una denúncia contra l’empresa CTC, de Tarragona, a la Inspecció de Treball, per vulneració del dret de vaga. El sindicat assegura que l’empresa, que dóna servei a diverses empreses del sector petroquímic a Tarragona, està coaccionant la plantilla davant la vaga laboral convocada amb motiu del 8 de Març per acabar amb les desigualtats i les bretxes de gènere.CCOO condemna l’actitud l’empresa, ja que consider que és «un clar atac als drets fonamentals de les treballadores i els treballadors», i espera que l’Administració prengui les mesures oportunes davant d’aquesta situació.