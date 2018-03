Tarragona acollirà el 2n Workshop PlanetYouth per prevenir addiccions entre adolescents

Aquesta és una iniciativa islandesa que ha aconseguit reduir dràsticament el consum de drogues entre els joves promovent entorns saludables

Actualitzada 06/03/2018 a les 19:10

Tarragona acollirà, el 17 i 18 d'abril, el segon workshop internacional sobre el programa PlanetYouth on participaran especialistes internacionals en matèria de prevenció de les addiccions entre adolescents. El Centre Islandès d'Investigació i Anàlisi Social (ICSRA) promou la iniciativa de prevenció comunitària que té com a objectiu promoure entorns saludables i que ha aconseguit reduir dràsticament els consums de drogues en la població juvenil de país. Tarragona és l'única ciutat de l'estat espanyol que implementa aquest model des de l'any 2015. Està fent una experiència pilot, coordinada amb els diferents departaments municipals, i organitza fòrums consultius als centres cívics dels barris sobre aquesta temàtica. També es col·labora amb els centres escolars, les AMPA i altres entitats com el Col·legi de Farmacèutics, el Col·legi de Metges, el de Psicòlegs, la Fundació Smart City, la Fundació Jocs Mediterranis 2018, Assesora'tgna o Komando Nits Q.El programa Planet Youth consisteix en fer estudis comparatiu dels hàbits i estils de vida entre joves de diversos països. En el marc del projecte europeu Erasmus +, Tarragona és l'única ciutat espanyola que hi va participar fent l'enquesta que serveix de base al projecte, amb més de 2.500 adolescents, de 15 i 16 anys. S'han avaluat les tendències de consum de tabac, alcohol i diferents drogues, i s'ha vinculat l'impacte de factors de protecció com l'atenció dels pares i la influència dels amics, els professors o l'esport.Els creadors del model Inga Dóra i Jón Sigfússon, directors del ICSRA, formaran part dels ponents convidats al segon Workshop internacional de PlanetYouth, juntament amb Juan Carlos Melero, responsable de prevenció de la Fundació Edex, Oriol Romaní, professor Emèrit de la URV i director del Medical Anthropology Research Center, o el director de la Càtedra d'Inclusió Social de la URV, Àngel Belzunegui, entre d'altres.El panell d'experts es completa amb altres especialistes de talla mundial com Gregor Burkhart, responsable de prevenció de l'Observatori Europeu sobre Drogues (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Adiction); Mariano Montenegro, ex-director de SENDA (Servei Nacional per a la prevenció i rehabilitació de Drogues i Alcohol) a Xile; i Erik Leijonmarck, secretari general de ECAD (European Cities Against Drugs).