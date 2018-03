Rescaten quatre gossos abandonats a una caseta a la zona del Camí del Llorito

Els quatre animals de raça conillers es trobaven en una caseta mig derruïda, sense aigua neta i amb pa sec com únic aliment

Actualitzada 06/03/2018 a les 13:53

Quatre gossos en una caseta a les fosques i en condicions d'insalubritat és el que es va trobar l'Elisa Suárez mentre passejava els seus gossos prop del Cementiri de Tarragona, pel Camí del Llorito. Els quatre animals de raça conillers es trobaven en una caseta mig derruïda, sense aigua neta i amb pa sec com únic aliment, segons explica Suárez.«Pràcticament, vam veure que no tenien llum natural i l'estat de la caseta feia pena» ha explicat i ha detallat que «no paraven de plorar». Davant aquest panorama, va trucar a la Guàrdia Urbana de Tarragona per denunciar els fets en tres ocasions diferents ella i quatre vegades més una companya que també va veure l'estat dels animals. Les dues van insistir repetidament davant aquest cas i també van decidir denunciar-ho a l'Ajuntament sol·licitant una inspecció de Salut Pública. La Guàrdia Urbana ha informat a aquest mitjà que un cop rebut l'avís van procedir a comprovar l'estat dels animals i esbrinar si tenien propietari. Donat que els animals estaven sense identificar mitjançant el xip i no van localitzar a cap propietari, han estat traslladats a les instal·lacions del Centre de Recollida i Acollida d’Animals Municipal de Tarragona.La Guàrdia Urbana reconeix que l'estat dels animals «malgrat físicament estaven bé, no era adequat el lloc on vivien». La nova normativa sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals destaca que els animals de companyia han d'estar «en bones condicions de protecció de la salubritat pública, de benestar, de seguretat, de qualitat ambiental,(soroll, fums, etc.), d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc...» i que «els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i ha d'estar degudament protegits del fred i de la calor, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada...». La denunciant ha volgut «animar a tothom a denunciar i no ignorar els casos amb animals maltractats que la gent trobi al Camp de Tarragona».