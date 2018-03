Prop de 200 jubilats es mobilitzen pel centre de Tarragona per reviure les càrregues de l'1-O

El col·lectiu Tercera Joventut per la República convoca actes reivindicatius cada dimarts al matí des de fa més d'un mes

Actualitzada 06/03/2018 a les 15:08

Gairebé 200 jubilats tarragonins del col·lectiu denominat Tercera Joventut per la República s'han mobilitzat aquest dimarts al migdia pel centre de Tarragona per rememorar les càrregues policials de l'1-O. Amb fotografies de les intervencions policials i pancartes reclamant la llibertat dels presos polítics, el col·lectiu d'avis s'ha concentrat a la Imperial Tàrraco, a tocar de la Rambla Nova i l'institut de secundària on es van concentrar les càrregues, en la qual va resultar ferit el president d'ERC de Tarragona, Sergi Albarran, també present a la mobilització d'aquest dimarts. Els jubilats han penjat un cartell de denúncia en un mur de la zona. La protesta ha seguit en direcció a la Subdelegació del govern espanyol, on els manifestants han cantat l''Estaca' de Llach, i ha culminat a l'IES Martí Franquès, al costat de la comissaria de la policia espanyola, un altre dels focus d'atenció durant l'1-O. El col·lectiu -sorgit d'un moviment a favor de la república format per gent gran, del qual els Avis de Reus n'han estat els precursors- convoca actes reivindicatius cada dimarts a les onze del matí des de fa més d'un mes.La mobilització, que s'ha desenvolupat de forma pacífica i sense cap tipus d'incident, ha arrencat a la plaça Imperial Tàrraco, on els manifestants, vestits amb elements grocs, han mostrat unes fotografies contundents de les càrregues policials a Tarragona. També portaven cartells en defensa de la llibertat dels presos polítics i de crítica contra el delegat Enric Millo, del qual han retret que negués les càrregues. «Diu que no hi va haver càrregues, que miri aquestes imatges», retreien els avis. Albarrán també ha dirigit unes paraules als concentrats als quals ha encoratjat a no dubtar de sortir de nou al carrer si es torna a donar un 1-O. «Vaig tenir la sort o la desgràcia que a mi em van enxampar i un fotògraf ho va captar», ha recordat.Acte seguit, els prop de 200 avis, amb una gran pancarta al capdavant on s'hi podia llegir 'Democràcia!', s'han concentrat primer a la Subdelegació del govern espanyol i després a l'IES Martí Franquès, on s'ha donat per finalitzada l'acció. «Cada dimarts a les onze del matí estem en un lloc diferent, vam començar a la plaça Corsini, on vam ser una seixantena de persones, després també hem anat a l'Hospital Joan XXIII i a la Subdelegació del govern, i avui ja veieu, cada vegada som més gent, i esperem que algú se n'assabenti que a Tarragona hi ha un grup que reclamem la llibertat dels presos polítics; també protestarem a l'estació de Renfe, i quan més serem, més força farem», ha declarat Lourdes Latorre, portaveu del col·lectiu.