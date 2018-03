Prop de 200 cavalls i 200 carruatges participaran als Tres Tombs de Tarragona

La tradicional festa tindrà lloc el proper diumenge 11 de març

Actualitzada 06/03/2018 a les 15:26

Tarragona acollirà, el proper diumenge 11 de març, la tradicional festa dels Tres Tombs, organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre de la ciutat. El recorregut sortirà del pàrquing de la Tabacalera a les 11.30h i recorrerà els carrers Francesc Bastos, Ramón y Cajal i arribarà a la Rambla Nova, on es faran els tres tombs.En l’edició d’enguany hi participaran entre 150 i 200 cavalls i entre 170 i 200 carruatges. «Calculem que a Tarragona venen a veure els Tres Tombs unes 10.000 persones”, ha afirmat el vocal de la Comissió dels Tres Tombs, Jordi Batet. Per la seva banda, la regidora de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando, ha felicitat als organitzadors de la iniciativa que es va recuperar als anys 80.El cartell dels Tres Tombs és obra de l’artista i vicepresident del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, Pere Joan Salas.