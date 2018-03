L’històric cafè La Cantonada de Tarragona ha encetat una nova etapa amb el jove empresari Aitor Nieto al capdavant

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:39

—És un lloc amb molta història. Com que era de la Cooperativa Obrera, hi venia amb el meu avi a fer el cafè. Sempre m’havia agradat, i quan vaig passar i vaig veure que es traspassava, vaig demanar informació i en una setmana ja havíem tancat el tracte.—Tinc molt clar que no vull que deixi de ser un lloc de trobada per als músics, la cultura, o qualsevol persona que faci art a la ciutat. Al cap i a la fi tothom acaba aquí, i d’aquí surten projectes de música, de teatre… La Cantonada està en continu moviment, igual que el Teatre El Magatzem, que està aquí al costat. En aquest punt vull apuntar que el Metropol no és l’únic teatre de Tarragona, El Magatzem té una proposta molt bona, elaborada per la seva directora artística, la Meritxell Muñoz, amb qui som bons amics.—Sí. Aquests locals som com una petita família, ens coneixem i ens donem suport. També el Groove i el Thrash, llocs on la gent pot anar els caps de setmana i fer una cerveseta amb els amics.—Jo abans ja venia per aquí, a fer el cafè i la cervesa, i el que m’he trobat ja m’ho esperava. Ve gent des dels divuit anys fins als cinquanta o seixanta. El que sí que s’està notant és que, des que la plaça Corsini està acabada, estem funcionant una mica millor. Hi ha més moviment, pel propi Mercat com també pels negocis que hi ha al voltant.—Jo no crec que a Tarragona només pugui funcionar un sector de la ciutat. La Part Alta va molt bé, sobretot a l’estiu, però el centre també té el seu encant, igual que el barri del Port. Tarragona és una ciutat bonica, amb història, i penso que caldria potenciar totes les zones per tal que quan arribin els turistes tinguin quilòmetres per recórrer, més enllà de l’Amfiteatre, que vegin que també hi ha llocs on es fa música, on sortir i divertir-se.—Des que he obert no m’he sentit afectat, però és cert que llocs com el carrer Unió, que fa deu anys era dels més transitats, ara està ple de locals tancats o en traspàs, i això és horrorós, al final ens acabarà afectant a tots. D’altra banda, jo penso que les persones que tenim negocis hem de cuidar molt la clientela, perquè Tarragona és una ciutat on tot se sap, i quan falles amb alguna cosa de seguida corre, igual que quan l’encertes, per això jo procuro cuidar molt els petits detalls.—Sí, volia donar un toc més gastronòmic al local. Servim menjar casolà amb receptes de la meva àvia, cuinades pel meu pare, Mario Alberto Nieto. La veritat és que ens està funcionant molt bé.—Estic molt content. El dia que vam inaugurar estava ple, ja augurava el que seria. Els dimarts fem salsa amb SalSixto, els dimecres, swing amb Swing is in the air, dijous, English Corner, i divendres i dissabte espectacles en directe. Ve molta gent, però perquè portem espectacles que valen molt la pena.