L'ocupació de pisos es dispara en els darrers dos anys a Sant Salvador

Segons especialistes, un 90% dels pisos ocupats pertanyen als bancs i «hi ha comunitats amb més ocupes que propietaris»

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:49

El «punt calent»

Vendre, missió impossible

Sant Salvador, un barri ocupat. Així es podria definir la situació que viu aquesta zona de Tarragona. En els darrers dos anys, les ocupacions de pisos s’han disparat fins al punt que, segons els especialistes, «hi ha comunitats de veïns que tenen més ocupes que propietaris». Només en la darrera setmana i, segons les informacions que arriben al sector de la gestió de finques, dos habitatges han estat ocupats. La xifra augmenta exponencialment a mida que passen els mesos i el nombre de pisos buits creix. Una empresa encarregada de l’administració de finques, assegurava que en set de les comunitats que treballa, el nombre de pisos ocupats arriba fins a la setzena. I tot això provoca que vendre un pis a Sant Salvador sigui gairebé missió impossible. «Si el tens buit i a la venda, te l’ocupen. Si el tens a la venda i al costat d’una zona de pisos ocupats, el preu es devalua. El problema és molt greu», asseguraven els especialistes.El perfil dels ocupes és variat. Tant famílies com grups d’homes duen a terme aquesta pràctica, que ha crescut moltíssim després d’una crisi econòmica que ha deixat centenars de pisos buits. «El seu objectiu no és fer la guitza a ningú, sempre busquen habitatges que siguin propietat de les entitats bancàries», asseguraven fonts especialitzades i coneixedores de la situació de Sant Salvador. De fet, segons les mateixes fonts, un 90% dels pisos ocupats serien dels bancs i el 10% restant de particulars. «A vegades s’equivoquen i entren a un pis buit d’un particular, però no acostuma a ser així», detallaven.Un dels aspectes que crida més l’atenció del modus operandi dels ocupes és el coneixement sobre l’estat dels pisos buits. Saben amb concreció el carrer, el bloc, l’escala i el número de la majoria de pisos que queden buits a Sant Salvador. «S’ha parlat de màfies, però no tenim proves reals», deien les mateixes fonts.La xifra d’ocupacions ha crescut tant que hi ha zones del barri on els propietaris es troben en inferioritat numèrica. Els veïns, però, prefereixen no parlar sobre aquesta qüestió. Aquest mitjà va intentar posar-se en contacte amb diverses persones del barri, però en sentir la paraula ocupació, la resposta sempre era la mateixa. «No en sabem res» o «ho sento, tinc molta pressa». Tot i això, els especialistes asseguraven que la problemàtica s’ha normalitzat molt.Encara que els pisos ocupats s’estenen per tot el barri de Sant Salvador, hi ha un «punt calent» on es concentren la majoria de les ocupacions. Es tracta de les comunitats que hi ha entre els carrers Arquitecte Gaudí i Arquitecte Jujol. «Hi ha dues entitats bancàries que tenen pisos en aquest punt i ni tan sols volen acostar-s’hi», subratllaven fonts coneixedores de la situació. És aquí on les comunitats tenen més ocupes que no pas propietaris.El conjunt de la situació provoca que vendre un pis a Sant Salvador sigui gairebé una missió impossible. Ser propietari d’un habitatge que es troba a comunitats amb casos d’ocupació comença a ser un «problema greu». Els pisos perden valor amb el pas dels mesos i ningú no s’interessa per la seva venda. De fet, tal com pot comprovar-se en portals com Fotocasa, la majoria dels pisos de la zona propera al «punt calent» tenen un preu d’entre 20.000 i 40.000 euros, i molts s’han rebaixat en els darrers mesos.Amb tot, els especialistes creuen que només es podria solucionar aquesta problemàtica amb una actuació molt més ràpida de la justícia. «Si la policia va a un pis i les persones que hi viuen ni l’han llogat ni són propietàries, en 48 hores haurien de ser fora amb una ordre judicial. Sinó, serà impossible que aquest barri torni a la normalitat i mai no es podrà vendre cap pis», acabaven dient.