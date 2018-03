L'Ajuntament inverteix 60.000 euros en la intervenció integral de millora del Parc de la Ciutat

Es reformaran els accessos, es protegiran les runes romanes, s’actuarà al mobiliari urbà i es millorarà la jardineria

Les obres de remodelació de l’accés al Parc de la Ciutat ja estan en marxa. Aquesta setmana s’han iniciat els treballs, amb els quals l’Ajuntament de Tarragona fa una intervenció integral de millora en aquest espai amb una inversió de 60.000 euros. Demà es tancarà l’espai per motius de seguretat, ja que han d’accedir al parc maquinària pesant.Les actuacions, que duraran un mes, permetran millorar aquest espai en quatre àmbits. En primer lloc es reformarà una de les entrades del parc. Es tracta de 5 hectàrees que corresponen als accessos des de les avingudes Roma i Ramon i Cajal i els carrers Vidal i Barraquer i Battestini. Aquest darrer tram, el de Battestini, millorarà l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, ja que s’eliminen les escales d’accés. La resta d’accessos al parc s’actuarà amb l’anivellament de terres.La segona intervenció consisteix a fer un tancament al voltant de les runes romanes amb l’objectiu de preservar-les i dotar-les de més seguretat.Finalment, la tercera actuació permetrà millorar el mobiliari urbà. D’aquesta manera, es substituiran els bancs i les papereres existents per unes de noves; i es milloraran els paviments.La darrera de les actuacions se centraran a millorar la jardineria, ja que es replantaran espècies arbòries, arbustives i es ressembrarà la gespa. Finalment, també s’adequarà del sistema de reg als parterres on es realitzen les noves plantacions.