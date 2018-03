Ja estan a la venda les entrades de Loquillo i Morat

Els artistes actuaran el 6 i 26 de juliol, respectivament, a la TAP

Actualitzada 06/03/2018 a les 19:57

Avui han sortit a la venda les entrades dels concerts de José María Sanz Beltrán, més conegut popularment com Loquillo, i de Morat que actuaran aquest estiu a la Tarraco Arena Plaça (TAP), el proper 6 i 26 de juliol.Gairebé quatre dècades després d’haver pujat per primera vegada a un escenari, Loquillo ha assolit la categoria de llegenda de la música espanyola. Un títol que li ha permès a l’artista penjar el cartell de 'tot venut' en els concerts del setembre del 2016 a la plaça de braus de Las Ventas i en el WiZink Center al desembre del 2017.Loquillo, tota una referència essencial del rock espanyol, farà un repàs de la seva discografia el proper 6 de juliol a l'escenari de la TAP. Les entrades que tenen un preu des de 35 euros es poden comprar a través de la web de la TAP.Pel que fa a Morat, el quartet colombià juvenil que atresora màgia i joventut aterrarà a Tarragona el proper 26 de juliol. El conjunt format per Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas i Simón Vargas van editar el primer àlbum d’estudi, Sobre el amor y sus efectos secundarios el 2016. Amb el seu gran èxit Cómo te atreves, ja ha aconseguit el cinquè disc de platí digital a Espanya i s’han posicionat al número 1 de les llistes de ràdio espanyoles i ha obtingut 97 milions de visualitzacions del seu videoclip. A més, han continuat llançant èxits com Cuánto me duele (disc d’or a Espanya amb més de 23 milions de views), Amor con hielo i Yo contigo, tú conmigo (que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Gru 3 i que ja és disc de platí a Espanya i Itàlia). El seu recent single Besos en Guerra amb Juanes ja és disc d’or a Espanya.Morat han estat guardonats amb el premi a la Millor banda revelació als Premis 40 Principales, i a la Millor banda revelació als Premis Cadena Dial, han estat nominats a un Grammy Llatí com a Millor nou artista i, més recentment, també als Premis MTV MIAW.Les seves entrades ja estan a la venda a través de la web de la TAP i tenen un preu des de 30 euros.