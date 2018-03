ERC demana més freqüència de trens entre Tarragona i Barcelona

Els republicans presentaran aquesta proposta al ple municipal d'aquest mes de març

ERC demana més trens entre Tarragona i Barcelona aprofitant les freqüències que deixaran lliures els de llarg recorregut, segons informa el grup municipal republicà al consistori tarragoní.Amb l'entrada en funcionament d'un tram del Corredor Mediterrani quedaran catorze solcs ferroviaris lliures i els republicans reclamen que s'aprofitin per a trens directes entre les dues capitals catalanes.En total són catorze trajectes d'anada i catorze de tornada que, segons el grup municipal d'ERC, cal aprofitar per connectar amb trens directes les dues ciutats i, si les freqüències encaixen, es pugui allargar el trajecte a altres estacions, com Reus.Amb la posada en servei d'un tram del Corredor del Mediterrani, prevista per a aquest any, els trens de llarg recorregut ja no pararan a la ciutat de Tarragona, sinó a l'estació AVE Camp de Tarragona, a La Secuita/Perafort.«La pèrdua de trens de llarg recorregut al centre de la ciutat és una molt mala notícia, però hem d'aprofitar l'oportunitat que ens brinda», valora el portaveu del grup municipal d'ERC, Pau Ricomà.Els republicans presentaran aquesta proposta al ple municipal d'aquest mes de març i confien que aconsegueixi el suport de tots els grups polítics per elevar la petició a la Generalitat.Ricomà assegura que «és urgent posicionar-nos de forma diligent i fer partícip el territori en aquesta petició de més freqüències ferroviàries amb Barcelona».Segons el republicà, «hi ha suficient demanda per fer viable la incorporació de més trens» cosa que milloraria «la qualitat del servei», sobretot «en dies punta, quan els trens van plens a vessar».