Els usuaris de les escales mecàniques de Tarragona lamenten les freqüents avaries

Dilluns no funcionava el primer tram en sentit ascendent i el diumenge el del mig

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:51

Les escales mecàniques del carrer Vapor porten de corcoll els usuaris habituals, que veuen com, de manera habitual, algun dels tres trams no funcionen. Ahir el fenomen era evident en el primer, en sentit ascendent. Les escales faciliten la comunicació entre la Part Baixa i el centre de la ciutat, i són moltes les persones que les aprofiten per a un desplaçament més còmode. Tot i que els usuaris agraeixen el servei que donen, també lamenten que, amb freqüència, no funcionen de manera adequada.Fulgencio García, persona d’edat avançada, va comentar a aquesta redacció que el citat tram «fa dies que no funciona, no sé si és perquè els que fan el manteniment tenen altres coses a fer». García va afirmar que «utilitzo les escales habitualment. Ara vinc del CAP i, si ho arribo a saber, vaig per un altre carrer».Per la seva banda, Alberto González, resident al carrer Smith, va dir que «el diumenge era el tram del mig que no funcionava i, avui –per ahir–, el primer». «No hi ha manera que funcionen tots els trams, com hauria de ser i, a vegades, he d’ajudar a gent gran». El veí de la Part Baixa va comentar que «fa pocs dies vaig haver de donar un cop de mà a una senyora que portava un carro».González es va preguntar «de què serveixen les càmeres que hi ha instal·lades» i va lamentar que «a les 11 hores de la nit deixin de funcionar». Aquest resident al carrer Smith va afegir que «la meva dona ha trucat moltes vegades a l’Ajuntament per informar que les escales no anaven bé», i va reconèixer que, «quan funcionen, van de meravella, sobretot per a aquelles persones grans o amb problemes de mobilitat i que han d’utilitzar crosses». «Les avaries són massa freqüents», va subratllar González.Agustín Martín no és un usuari habitual, com succeeix en el cas de González, però fins i tot es va atrevir a donar una estadística. «En el meu cas, calculo que un vint per cent de les vegades que les utilitzo, les escales no funcionen bé». «En moltes ocasions, estan parades perquè hi treballen els del manteniment», va remarcar. Martín va aprofitar per assenyalar que «pitjor és el que succeeix amb les escales mecàniques de la plaça dels Carros, que estan espatllades entre un seixanta i un setanta per cent de les vegades que les he d’usar».Una dona es va adonar que un tram de les escales no funcionaven. Després de comprovar si el botó d’encès funcionava, va decidir pujar el tram avariat a peu.