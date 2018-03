El manteniment dels edificis municipals costarà 2,2 MEUR els propers 3 anys

L’Ajuntament de Tarragona ja ha licitat aquest contracte, que podrà tenir dues pròrrogues d’un any cadascuna per l’empresa adjudicatària del mateix

El manteniment integral dels edificis municipals costarà als tarragonins 2,2 milions d’euros anuals durant els propers tres anys. Així ho confirma la licitació del contracte que ha publicat l’Ajuntament de Tarragona. De fet, els pressupostos municipals ja preveien aquesta despesa. L’empresa adjudicatària que es faci amb el contracte podrà tenir dues pròrrogues d’un any cadascuna, allargant així la seva relació amb el consistori fins a l’any 2023. En concret, el contracte de tres anys serà de 6.599.999,99 euros (IVA inclòs).L’empresa que guanyi el concurs públic –el termini de presentació d’ofertes acaba el 5 d’abril– haurà d’elaborar un Pla de Manteniment Integral «adequat a la realitat de les diferents instal·lacions». Entre el conjunt de les instal·lacions municipals, es troben les escoles públiques, les llars d’infants, l’Ajuntament, les escales mecàniques i els ascensors, les llars de jubilats, els centres cívics, l’edifici de la brigada, l’antic ajuntament, la Casa Castellarnau o l’auditori del Camp de Mart, entre d’altres. En total, el contracte es farà càrrec del manteniment de 154 edificis.Cal destacar, però, que el consistori també elabora un llistat de les «instal·lacions en desús». Així doncs, edificis emblemàtics com el Banc d’Espanya, la Tabacalera, Ca l’Agapito o el Teatre Metropol es tenen en compte a l’hora de contractar el servei de manteniment.El termini de presentació d’ofertes per aquest concurs públic acabarà el proper dia 5 d’abril. Després, l’Ajuntament farà efectiva l’obertura de pliques i es decidirà l’empresa guanyadora. El valor estimat del contracte, segons informa el consistori, és d’11.818.181,83 euros (sense IVA).