El Complex Industrial de Repsol redueix les emissions

El 2017 s'han acomplert els objectius plantejats en el Pla de Reducció d'Emissions de CO2

Actualitzada 06/03/2018 a les 15:52

Repsol i l'eficiència energètica

L'ús eficient de l'energia del Complex Industrial de Repsol ha permès reduir les emissions a l'atmosfera i millorar la competitivitat de les seves instal·lacions.La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al CI de Tarragona. Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d'energia, de manera que seguir avançant en l'optimització energètica millora la competitivitat del complex.Les iniciatives que s'estan desenvolupant se centren principalment en l'ús de combustibles amb menys contingut en carboni i en la millora de l'eficiència energètica dels processos productius. L'any 2012 van assolir la primera fita amb la substitució del combustible líquid (fuel) per gas natural, el factor d'emissió de CO2 d'aquest és inferior al del fueloil, i això els va permetre reduir un 10% el nivell d'emissions. En els anys següents, Repsol segueix apostant per les inversions i accions de millora de l'eficiència energètica que els va permetre assolir al 2015, una reducció del 25%, un any abans del previst.Entre altres mesures s'han substituït turbines de vapor per motors elèctrics, s'han pres mesures per a la recuperació de gasos de torxa, integració energètica entre plantes productives, reducció dels productes reprocessats, optimització de les condicions d'operació de les columnes de destil·lació, substitució d'intercanviadors de calor convencionals per noves tecnologies, instal·lació d'aïllament tèrmic en els tancs d'emmagatzematge de productes i realització d'auditories energètiques en les unitats productives.L'eficiència energètica és una de les vies amb més potencial per mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En els últims anys, Repsol ha impulsat plans per reduir la intensitat energètica i de carboni en les seves operacions.Entre 2006 i 2013 la companyia es va comprometre a retallar l'emissió de CO2 en 2,5 milions de tones i a la fi de 2013 va superar amb escreix l'objectiu, amb una reducció de 3,1 milions de tones de CO2. A principis de 2014, es va definir un nou pla de companyia amb l'objectiu de reduir 1,9 milions de tones addicionals al 2020, fins arribar a la meta global de 5 milions de tones. A la fi de 2017, s'ha aconseguit una reducció acumulada de 4,5 milions de tones de CO2.