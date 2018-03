Un home de 66 anys per agredir i amenaçar la Guàrdia Urbana després de conduir begut

L'arrestat va donar un cop de puny a un dels dos agents, trencant-li les ulleres

Actualitzada 05/03/2018 a les 15:50

Diligències per conducció sota la influència de begudes alcohòliques

El passat divendres a la matinada, la Guàrdia Urbana va detenir un home de 66 anys per atemptar contra agents de l'autoritat, lesions i danys lleus, negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i conduir sota els efectes de l'alcohol i fer-ho sense permís.Els agents van ser alertats d'un turisme que conduïa de forma anòmala per l'avinguda Marqués de Montoliu, tot accelerant i frenant bruscament.El vehicle va ser localitzat a la part baixa de la Rambla Nova, però el seu conductor va fer cas omís a les indicacions dels agents per aturar el vehicle. Finalment, quan el vehicle es va aturar, el conductor va amenaçar i insultar diverses vegades els agents. Després de realitzar la primera prova del control d'alcoholèmia es va negar a realitzar la segona, malgrat ser advertit que no fer-la suposaria incórrer en un delicte. En aquell moment, i de manera sobtada, el conductor va donar un cop de puny a un dels dos agents, al qual se li van trencar les ulleres com a conseqüència del cop.En el trasllat del detingut a l'Hospital de Santa Tecla no va parar d'insultar i amenaçar els agents.Fetes les comprovacions de la identitat es va constatar que el conductor tenia suspès temporalment el permís de conduir per resolució judicial.La Guàrdia Urbana va obrir diligències a un jove de 20 anys per un delicte contra la seguretat vial per conducció sota la influència de begudes alcohòliques.Els fets van passar poc després de la mitjanit de la matinada de divendres a dissabte, quan els agents van ser alertats d’un accident de circulació entre una motocicleta i un turisme a la cruïlla d’avinguda Catalunya amb l’avinguda Marquès de Montoliu. Un cop arribats al lloc del sinistre els agents van practicar la prova d’alcoholèmia als dos conductors. El del turisme va donar negatiu, mentre que el de la motocicleta va resultar positiu (0,61 mg d’alcohol a la primera prova i 0,53 mg a la segona), motiu pel que s’han obert diligències administratives al conductor.La matinada del dissabte al diumenge, a les 3.15 hores, la Guàrdia Urbana va obrir diligències a un home de 59 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els agents van observar un turisme cedint el pas pel carrer Joan Miró a diferents vehicles malgrat tenir la preferència. Quan els agents es van acostar al vehicle, el conductor va sortir del turisme per donar explicacions, malgrat tenir els ulls vidriosos i desprendre olor a alcohol. Per aquest motiu se li va realitzar la prova d’alcoholèmia, que va resultar positiva en tots dos casos (0,77 mg d’alcohol / litre d’aire aspirat en tots dos casos).Com a resultat de la prova, a més d’obrir diligències administratives, es va intervenir el permís de conduir del conductor i es va immobilitzar i traslladar el vehicle al dipòsit municipal.Finalment, la matinada de dissabte a diumenge, a les 4.45 hores, la Guàrdia Urbana ha obert diligències a un home de 52 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. Una patrulla d’agents va observar com un turisme se saltava un semàfor en vermell al carrer Apodaca i, posteriorment, avançava per la via fent ziga-zaga.Un cop el vehicle es va aturar es va comprovar que el conductor oferia símptomes de conduir begut i per aquest motiu se li va practicar la prova del control d’alcoholèmia, amb resultat positiu (0,79 mg en el primera prova i 0,78 a la segona). El conductor, a més, circulava sense el cinturó de seguretat.