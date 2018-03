La colla lila assegura «no se sent gens còmode amb el procés de selecció i amb la dinàmica generada els últims anys pel que fa a la relació de la colla amb la diada castellera»

Els organitzadors de la diada de Sant Fèlix 2018 –administradors de la Festa Major de Vilafranca- han decidit mantenir el cartell clàssic per a una de les cites més importants del calendari casteller, de manera que el proper 30 d'agost comptaran amb l'actuació dels Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. Tot i que finalment han apostat pel cartell més tradicional, els administradors també havien situat la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró com a candidates a actuar a plaça per Sant Fèlix. Amb tot, els tarragonins es van autoexcloure de la selecció durant la primera ronda de contactes, mentre que els segons han estat descartats per l'alt nivell de les altres quatre colles aspirants.Els administradors han detallat aquest dilluns que, un cop preseleccionades les sis colles, els van demanar un informe sobre les millors actuacions dels darrers sis anys i sobre la seva evolució pel que fa als castells de gamma extra. Amb aquestes dades, els organitzadors de la diada van visitar les sis entitats, moment en què la Jove de Tarragona es va autodescartar perquè «no se sent gens còmode amb el procés de selecció i amb la dinàmica generada els últims anys pel que fa a la relació de la colla amb la diada castellera».En paral·lel, els administradors van descartar els Capgrossos de Mataró perquè van preferir seleccionar les colles que han liderat el rànquing casteller –a excepció de la Jove de Tarragona- i les que han fet els «millors castells de gamma extra durant el 2017». Un cop tancada la selecció amb Verds, Vella, Joves i Minyons, els organitzadors han agraït insistentment l'atenció rebuda per part dels Capgrossos i els han «encoratjat a seguir treballant per ser presents algun dia a la Diada de Sant Fèlix». «Creiem fermament que hi poden participar», han afegit.D'altra banda, la diada de Sant Fèlix d'aquest proper estiu consolidarà la figura del Cap de Plaça, estrenada l'any 2016, que tornarà a desenvolupar el gestor cultural Jordi Bertran. Els administradors, el Consell de la Festa Major i Bertran han assegurat que continuen polint petits serrells per tal d'intentar agilitar el ritme de les actuacions a plaça i reduir la durada de la diada.