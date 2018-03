La trompetista Gunhild Carling, imatge del cartell del 24è Dixieland

L’artista oferirà un concert al Teatre Tarragona el dia 26 d’abril

Actualitzada 05/03/2018 a les 12:42

El 24è Festival Internacional Dixieland Tarragona ja té cartell. La imatge l’ha creat el dissenyador i il·lustrador Xavi Pallarès “Pallaretti” i està protagonitzada per la trompetista Gunhild Carling, cap de cartell del festival d’enguany. La imatge del cartell del Festival, tot i ser actual, llueix un aspecte que remet a les èpoques daurades de la música dixieland. El dissenyador ha tractat la imatge potenciant l’aspecte vintage que transporta cap a la estètica dels anys 50, amb un grafisme informal i divertit.El Festival se celebrarà del 25 al 30 d’abril i properament es presentarà la programació completa. Les entrades pels grans concerts del Festival Dixie que es faran al Teatre Tarragona ja són a la venda, juntament amb la resta de programació d’aquesta primavera.Els primers en pujar a l’escenari, diumenge 22 d’abril, seran Chicuelo & Mezquida. Chicuelo, guitarrista flamenc, solista reconegut i guanyador d’un Goya, estarà acompanyat per Marco Mezquida, creador d’un pianisme únic i que presentaran un espectacle resultat de l’encreuament de dues personalitats artístiques marcades per l’autenticitat, l’admiració mútua i el talent.El dijous 26 d’abril, serà el torn de la carismàtica trompetista Gunhild Carling & Carling Family. L’artista i la seva banda són descendents de família de musics i tradició circense i són tota una institució al seu país, Suècia. Tenen el seu propi programa de televisió i protagonitzen els vídeos més populars del fenomen d’Internet anomenat Postmodern Jukebox.El cap de setmana continuarà amb el concert The Gramophone All Stars Big Band que presenten el seu nou disc després de l’exit de Jazzmaica. El nou treball Maraca Soul afegeix nous ritmes de sonoritat caribenya com el bogaloo i el calypso. El diumenge, clourà el Festival tot un referent del so del jazz més tradicional, Dan Barrett Quintet. El músic ha treballat al costat de grans noms del jazz i el swing, com Benny Goodman i Tony Bennett, i és membre de la New Orleans Jazz Band de Woody Allen.