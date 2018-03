Les consultes i peticions d’informació han augmentat un 4% respecte l’any anterior

Actualitzada 05/03/2018 a les 15:05

L'Arxiu històric de Tarragona va atendre més de 5.000 usuaris el 2017 i el nombre de serveis s'ha incrementat un 4% respecte a l'any anterior, segons informa l'Ajuntament.L'any passat, es van registrar 1.835 usuaris de la sala de consulta, van atendre 850 peticions d'informació de forma no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i van seleccionar i van servir 535 fotografies.La instal·lació integra les seccions de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, l'Arxiu Administratiu i Gestió Documental, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona i el Centre d'Imatges de Tarragona.Quant als serveis que s'ofereixen a internet, es van registrar 31.666 usuaris i 249.470 pàgines vistes, amb una mitjana de permanència de cinc minuts per visita, uns registres similars als de l'any 2016.D'altra banda, els audiovisuals accessibles des de YouTube van comptabilitzar 13.443 visualitzacions, amb un augment respecte a l'any anterior del 19%.Poc més de mil persones van visitar l'espai de forma guiada en trenta grups organitzats, prop de 800 assistències als diferents actes com a conferències o cursos i 4.530 visites a les exposicions.Respecte als nous fons ingressats, destaquen el del Sindicat d'Iniciativa i Turisme (1910-2015) i Unió Democràtica de Tarragona (1977 a 2016).Des del Servei d'Arxiu i Documentació Municipal es gestiona la documentació administrativa generada o rebuda actualment per l'Ajuntament de Tarragona.En aquest sentit, es van gestionar 860.000 expedients administratius i es van servir 3.515 documents.També es van ingressar 3.736 caixes d'arxiu als dipòsits documentals procedents de les oficines municipals i es va eliminar i va convertir en pasta unes nou tones de paper.