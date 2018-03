El Port de Tarragona arrenca l'any amb un creixement del 9,1%

Els cru de petroli, la pasta de paper, els vehicles, els materials de construcció i els productes siderometal·lúrgics són els tràfics amb més bones xifres

Actualitzada 05/03/2018 a les 18:36

Creixement en tràfic de productes energètics

Forta activitat en moviment de camions

El Port de Tarragona ha registrat un creixement del 9,1% aquest mes de gener, superant els 3 milions de tones mogudes (3,08 Mt), una molt bona xifra que situa el d’enguany com el quart mes de gener de la història del Port en tones mogudes i el millor dels darrers sis anys.El tràfic de líquids a doll creix, aquest mes de gener, un 14% (1,9Mt) respecte el mateix període de l’any passat. Pel que fa als sòlids a lloure, s'ha registrat una baixada del 0,8%, com a conseqüència, sobretot, de la baixada de carbó.La mercaderia general convencional continua la seva bona evolució i registra 191.108t operades al port al mes de gener, amb un creixement del 14,2%%. El tràfic de productes siderometal·lúrgics, els materials de construcció, el paper i la pasta de paper i els vehicles, entre d’altres, són els que fonamenten la bona evolució de la càrrega general convencional.El Port de Tarragona ha registrat un creixement del 10,4% (2,1Mt) durant el mes de gener i destaca el petroli cru (+53,2%), superant per primera vegada el milió de tones mensuals (1,1Mt), i altres productes petrolífers (+22,3%), amb 310.000t.També s'ha registrat un augment del tràfic de productes químics (18,8%), amb 160.000t. En la mateixa línia, el sector siderometal·lúrgic (+54,1%), amb la sal comuna com a destacat (+39,4%), els minerals no metàl·lics (+32,5%) i els materials de construcció (+49,8%) també han tingut un molt bon comportament durant el primer mes de l’any 2018. Pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris, el Port de Tarragona manté les xifres respecte del mateix període de 2017 (-1,1%), amb 391.950t, però ha augmentat en cereals i les seves farines (12,4%), amb 250.055t.El comportament del tràfic del paper i la pasta de paper, ha estat molt positiu, amb un increment del 45,2% (41.960t). Pel que fa als vehicles, aquest mes de gener també s’ha registrat un increment del 14,5%, amb un total de 18.231 unitats mogudes.Els vehicles de tot tipus que han estat registrats és de 217.560 unitats, davant les 223.032 de gener de 2017, un 2,5% menys. El descens es deu al menor moviment de turismes, segurament per la desaparició dels treballs de project cargo. Si observem els camions registrats, però, han augmentat un 14,2%, havent-se obtingut 81.465 moviments de camions. Aquesta dada significa un nou record en el Port de Tarragona.