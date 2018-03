El món de les calçotades i les food truck se citen a la TAP

Hi haurà un mercat d’artesania i activitats

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:29

Activitats per a petits i grans

L’univers de les calçotades i de les food trucks s’uniran aquest cap de setmana a Tarragona. I és que la Tarraco Arena Plaça acollirà des de divendres a la tarda i fins al diumenge la primera edició del Festival Food & Calçot, una festa dedicada al calçot on els visitants podran trobar una catorzena de food trucks amb menjar variat per a tots els gustos.Els organitzadors ofereixen un pack calçot que inclou 15 calçots, salsa romesco, pa, beguda (refresc, aigua, copa de vi o cervesa), pitet, plat i tovalló. A més a més, es podrà completar amb les especialitats típiques de la calçotada que es trobaran als diferents food trucks que hi haurà a la plaça. Estarà disponible dissabte i diumenge de 13 a 16h.Al voltant d’aquest festival gastronòmic, s’han organitzat diferents activitats paral·leles. Durant tot el cap de setmana al pàrquing i als antics corrals de la TAP es durà a terme el Mercat de pagès amb més de 40 parades d’artesania i alimentació. També comptarà amb un espai dedicat als animals de granja, on els més petits i no tan petits podran jugar amb ells. I per als més valents de la jornada hi haurà Ponis per poder pujar.A banda, el divendres a la nit es viurà la festa Generación 80’s amb DJ Juanjo, que punxarà les millors cançons d’aquesta dècada. El dissabte a les 6 de la tarda els professionals d’Snap Fitness oferiran una classe dirigida de zumba i salsa. El mateix dia a dos quarts de 9, les escoles de Lindy Hop de Tarragona oferiran una classe oberta. A partir de les 10 de la nit, un grup de versions tocarà en directe temes de totes les dècades i estils. Els horaris de Festival Food Truck & Calçot seran divendres, de 7 de la tarda a 12 de la nit, dissabte de les 11 del matí a les 12 de la nit i diumenge de les 11 del matí a les 6 de la tarda.