El cadàver trobat al Port seria d'un home que vivia en un veler

Actualitzada 05/03/2018 a les 13:42

L’home que va aparèixer mort la matinada de dissabte a diumenge a les aigües del Port Esportiu seria el propietari d’un veler, embarcació on hauria estat vivint des de feia mesos, segons ha pogut saber Diari Més. Els Mossos d’Esquadra segueixen investigant el cas, però tal com informaven ahir des del cos policial, tot apunta que es tractaria d’un accident. Un vigilant de seguretat va ser qui va alertar als agents de la presència d’un cos surant a les instal·lacions del Port cap a dos quarts de dues de la matinada.Policia portuària i Mossos d’Esquadra van arribar al lloc dels fets després de la trucada d’alerta. Malauradament, no es va poder fer res per salvar la vida de l’home, d’edat avançada, concretament d’entre uns 60 i 70 anys. Segons ha pogut saber aquest mitjà, aquesta persona faria mesos que vivia a l’embarcació amarrada a les instal·lacions del Port Esportiu.Els Mossos d’Esquadra estan a l’espera de rebre els resultats de l’autòpsia per esclarir el cas. Tot i això, la policia autonòmica ja informava durant el dia d’ahir que el cos no presentava indicis de criminalitat.