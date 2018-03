Cada dia entren al Mercat Central una mitjana de 10.000 persones

Ho assegurava la regidora de Comerç i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, qui detallava que hi ha uns comptadors a les portes de l’edifici

Actualitzada 04/03/2018 a les 20:21

Augment de vendes

Cada dia entren al Mercat Central de Tarragona una mitjana de 10.000 persones, amb pics que arriben a les 15.000 en determinades dates. Així ho assegurava la regidora de Comerç de l’Ajuntament i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando. Durant els mesos d’estiu, es va instal·lar un comptador a les portes del remodelat edifici, per aquest motiu s’ha pogut conèixer la dada amb exactitud. «No és una dada unflada, ho diem del cert. Hi ha dies que entren unes 8.000 persones i dies amb pics de 15.000», declarava Ferrando a només dues setmanes del primer aniversari de la reforma del Mercat.Una mitjana de 10.000 persones al dia en un any. Aquesta és la «fantàstica» dada que s’ha registrat al Mercat Central de Tarragona des que es va inaugurar el passat 16 de març de 2017. Així la valorava Elvira Ferrando, que afegia que «vull clarificar que el comptador només té el control de quan una persona entra, això no vol dir que s’hi hagi quedat o hagi comprat alguna cosa». L’estudi es va realitzar entre els mesos de juliol i agost, i Ferrando destacava que «fins i tot es van tenir en compte dies festius com el 15 d’agost, quan l’afluència de persones és molt menor que un dia normal».El registre d’entrades al Mercat Central es va dur a terme durant les dotze hores d’obertura de l’edifici, és a dir, de nou del matí a nou de la nit. «Hem pogut saber la quantitat de gent que com a mínim ha vist l’edifici», expressava satisfeta Ferrando, qui veurà com, en dues setmanes, arriba el primer aniversari de la inauguració de la remodelació del Mercat. Encara que la dada no deixa de ser positiva, Ferrando subratllava que «no tenim el nombre de persones que s’hi va quedar o va prendre un cafè».Tot i que les dades d’afluència no determinin si les vendes al Mercat Central han pujat o han baixat des que va tornar a obrir, sí que ho fan els mateixos paradistes. Tal com expressava la presidenta de l’Associació de Venedors, Maria Virgili, «les vendes han pujat des que vam obrir aquí perquè hi entra més gent i perquè obrim moltes més hores». Encara que la pujada és generalitzada, el percentatge d’augment varia a cada parada. Tot i això, la majoria han incrementat al voltant d’un 20% els seus ingressos. De fet, alguns comerços, fins i tot, han hagut de contractar personal per absorbir la feina que dóna el nou Mercat Central.Virgili valorava «molt positivament» aquest primer any de funcionament, encara que «evidentment hi ha coses a millorar, i això ens ho hem proposat per aquest 2018». Un dels aspectes que més agraden a Virgili, però, és la dinamització a l’interior de l’edifici modernista. «La campanya de Nadal, per exemple, va ser tot un èxit», assegurava. En dues setmanes arribaran les celebracions del primer aniversari, però encara no es coneixen els detalls de l’esdeveniment. El que és segur, però, és que el Mercat es tornarà a vestir de gala.