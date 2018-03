Ajornen la plantació de flors a la plaça Pompeu Fabra per l'incivisme

Fonts municipals indiquen que un grup de joves és el culpable de les destrosses a les jardineres

L’Ajuntament de Tarragona ha ajornat la plantació de flors a la plaça Pompeu Fabra fins que arribi el «bon temps» perquè s’ha cansat d’invertir recursos per pal·liar els efectes de l’incivisme. Des del consistori apunten que al parc «s’hi han instal·lat una sèrie de joves que no fan més que fer malbé tot el que troben» i un dels exemples són les plantes. Així doncs, esperaran que passin unes setmanes per evitar un «malbaratament constant de recursos».L’Ajuntament de Tarragona xifra en 1,6 milions d’euros anuals la reparació dels efectes de vandalisme. La despesa de neteja ascendeix fins als 1,2 milions d’euros i inclou la retirada de xiclets, la reparació de contenidors i papereres, la neteja de pintades o l’arranjament de les passarel·les de les platges. Ara, ha aparegut una nova modalitat de vandalisme, centrada en la destrossa de plantes i flors ubicades a la via pública. La plaça Pompeu Fabra ha patit els efectes d’aquesta nova versió de l’incivisme almenys dues vegades en tan sols uns mesos.L’Ajuntament va arranjar l’espai durant els mesos d’estiu de l’any passat perquè algú ja havia trencat totes les plantes, però els efectes del vandalisme s’han tornat a fer notar. Per aquest motiu, el consistori ha decidit que no tornarà a plantar fins que «arribi el bon temps». D’aquesta manera, s’estalviaran el que qualifiquen d’un «malbaratament constant de recursos». Tal com es pot apreciar en les imatges, totes les plantes que hi havia a la plaça han quedat reduïdes al no-res després de l’acció d’aquest grup de joves que, suposadament, és el culpable de les destrosses.Una altra de les mesures que l’Ajuntament ha adoptat aquest 2018 per lluitar contra l’incivisme és la contractació de detectius privats. Si fa més d’un any aquesta opció tenia l’objectiu de perseguir els propietaris de gossos que no recullen els excrements dels animals al carrer –una mesura que es va traduir en 35 expedients–, ara l’objectiu se centra en l’incivisme associat a la neteja. A més, la vigilància de la Guàrdia Urbana també augmentarà, sobretot per prevenir els actes contra el Patrimoni.