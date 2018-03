Tarragona fa sentir la veu de les refugiades amb la iniciativa 'Paraules per la pau'

Diversos relats recorden que hi ha causes més enllà de la guerra que forcen les dones a marxar de casa

Actualitzada 04/03/2018 a les 16:21

El refugi té rostre de dona. És la denúncia que s'ha fet aquest diumenge en un acte de la iniciativa 'Paraules per la Pau' a Tarragona, amb la plataforma 'Stop Mare Mortum', aprofitant la proximitat amb el dia internacional de la dona. La veu de les refugiades s'ha sentit des de la plaça de la Font a partir de la lectura de quatre relats reals de dones que han hagut de fugir dels seus països. La coordinadora d'Stop Mare Mortum a Tarragona, Laura Aguadé, recorda que les refugiades no són només vulnerables en un context de guerra, sinó que hi ha moltes altres causes que posen en risc les seves vides que les obliguen a fugir de casa seva. A l'acte s'ha exposat la història d'una dona guerrillera, d'una víctima d'ablació, d'una transsexual i d'una assetjada per un crim d'honor.'Paraules per la pau' se celebra des de fa 17 anys amb un discurs antimilitarista. La plataforma fa un acte cada primer diumenge de mes i des de l'organització van considerar que el dia internacional de la dona és el dia 8 de març, aquest mes era una bona oportunitat per parlar de les dones refugiades juntament amb l'entitat Stop Mare Mortum. Marc Suances, de 'Paraules per la Pau', explica que les refugiades i les immigrants són «les que pateixen més en el seu trànsit d'origen cap a Europa».En l'acte, en què hi han assistit una quarantena de persones, s'ha llegit quatre relats reals de dones que han hagut de fugir dels seus països per ser dona i per diferents motius. Així, s'ha parlat de la mutilació genital femenina, de la transsexualitat, de les dones guerrilleres a Colòmbia o dels 'crims d'honor' en països com el Paquistan. Concretament, es tracta «d'una noia que es va enamorar d'un noi d'una altra ètnia i per aquest fet, familiars seus li van disparar a la cara per la 'taca d'honor'», ha explicat Aguadé, que apunta que no fan cap distinció amb refugiades i immigrants que fugen dels seus països perquè es moren de gana i tampoc hi poden viure.Paral·lelament a l'acte de denúncia per la situació de les refugiades, des de Mare Mortum s'ha recordat que des de principis d'any han mort 400 persones intentant arribar a Europa. En aquest sentit, han denunciat les polítiques de la Unió Europea, a qui consideren responsable de les morts i de les condicions en què arriben els refugiats. «Quan no surt a la premsa, la situació deixa d'existir», ha lamentat la coordinadora de la plataforma a Tarragona, que considera que el flux informatiu sobre els refugiats ha baixat darrerament i que la situació, en canvi, no ha millorat.