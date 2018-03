Minguella: «Hem de fer un esforç i obrir al migdia si vénen creuers»

La temporada que s’inicia el 28 de març serà rècord, ja que s’esperen prop de 100.000 turistes

Actualitzada 04/03/2018 a les 20:34

El 28 de març s’iniciarà la temporada de creuers al Port de Tarragona. Aquest any s’esperen més de 80.000 turistes que vindran a la ciutat en vaixell, una xifra mai vista, com a conseqüència de la presència dels 57 creuers que, fins al moment, han anunciat que atracaran en els molls. L’organització de botiguers La Via T confia en el fet que l’arribada de milers de turistes es noti en les seves caixes. El seu president, Salvador Minguella, va manifestar ahir a aquesta redacció que «hem de fer un esforç i obrir al migdia».La creació de la Zona d’Acolliment de Creueristes (ZAC) encara no ha donat tots els fruits que esperen els botiguers dels creueristes. Minguella va assegurar que «obrir els diumenges, no surt a compte –seran pocs els creuers que arribin en aquest dia de la setmana–, però hem de seguir treballant perquè hi ha gent a qui costa obrir al migdia». L’any passat van participar de la ZAC «entre setanta i vuitanta botigues» del centre de la ciutat i, pel que fa a la temporada que s’iniciarà a finals de març, «la cosa va més fluixa, de moment, ja que, de la corresponent a l’any passat, el botiguer esperava tenir més retorn». No obstant això, Minguella va apuntar que els resultats «es veuran més endavant».Mentre no arriben els primers dels 57 creuers ja programats, la marca Tarragona Cruise Port Costa Daurada participa des d’avui, dilluns, i fins al pròxim dijous al Seatrade Cruise Global, que se celebra a la ciutat nord-americana de Fort Lauderdale (Florida), on presenta les seves potencialitats com a destí de creuers davant dels principals agents turístics a nivell internacional. Es tracta de la fira internacional més prestigiosa de les dirigides per a la indústria del creuer, que reuneix a compradors i proveïdors en una setmana de feina en xarxa, compres, innovació i educació.El Port de Tarragona espera que aquest 2018 sigui un any rècord. En el darrer exercici ja es va batre, amb 51.390 creueristes i 37 creuers, i per a la temporada d’enguany s’espera que la xifra s’apropi als 100.000 creueristes. Cal recordar que el 2013 només van atracar al port tarragoní 3 creuers, els mateixos que l’any següent, el 2015 el nombre va pujar a 11 i el 2016 a 22. L’augment de creueristes que van visitar Tarragona el 2017 va ser un 284% més que la temporada anterior, i en la que s’inicia a finals de març l’increment estarà per sobre del 49%, segons dades facilitades pel Port.