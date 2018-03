L'Aquelarre tanca amb molta gent i vendes per sota de l'esperat

Alguns professionals afirmen que «hi ha poca alegria» entre les persones que visiten la fira

Actualitzada 04/03/2018 a les 20:01

La meteorologia dominant aquest cap de setmana no ha acompanyat i la Fira Aquelarre i Mercat Màgic ho han notat, tot i que la presència d’assistents ha estat notable. Aquesta sensació és la que s'ha desprès dels comentaris que han fet a aquesta redacció alguns dels professionals que han muntat els seus punts de venda, després que a primera hora del matí d’avui caigués un ruixat.El pla de la Seu i el carrer de les Coques han estat el centre neuràlgic d’una proposta que ha barrejat ambientació medieval amb el típic mercadet on es poden trobar productes com embotits, formatges i pa. Fins i tot, entre les parades hi havia la d’un escriptor, Jordi Villalobos, qui ha posat a la venda La invasió de les ombres, el primer llibre d’una trilogia ambientada en un període medieval idealitzat. «No sóc massa conegut a les llibreries i aprofito fires com aquesta per promocionar i vendre el llibre». Villalobos, de l’Hospitalet de Llobregat, forma part d’un grup d’escriptors que «hem creat la primera cooperativa d’Espanya dedicada a l’edició de llibres». Villalobos no va ser present al mercat el divendres, però si ho va fer el dissabte, «jornada que em va anar força bé».Maria Fernández, d’Olot, és una habitual dels mercadets medievals que s’organitzen a Tarragona. Fernández s’ha especialitzat en productes relacionats amb la regalèssia. «Aquesta fira sempre ens ha anat bé, però aquest any la cosa ha estat fluixa a causa de la pluja», va dir.Entre parades on es podien comprar xurros o un bar dedicat productes carnis fets a la brasa, també les hi havia de bijuteria, plantes aromàtiques o matriusques i, també, tallers de quiromància. En un punt de venda especialitzat en productes elaborats amb fusta d’olivera i boix es trobava Jesús Horta, provinent de Cascante (Navarra), qui ha dit que «detectem certa tristor en la gent, que passa per davant de les parades però no se la veu massa interessada». D’un parer similar és l’opinió de Miguel Ángel Rodríguez, venedor d’ambientadors naturals i espelmes d’olors. «L’afluència de gent és bona, però les vendes són fluixes». Rodríguez ha dit que «la meteorologia influeix, és cert, però notem poca alegria en la gent, un fenomen que també l’apreciem en ciutats com Alacant o València».Qui millor s’ho ha passat han estat els nens, que va poder familiaritzar-se amb llocs típics del període medieval i participar en diversos tallers.