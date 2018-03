Apareix un mort surant al port de Tarragona

Els fets han succeit aquesta matinada i els Mossos apunten que un accident n’és la causa més probable

Un accident

Un home ha aparegut mort a les aigües del Port Esportiu de Tarragona aquesta matinada. Un vigilant de seguretat ha estat qui ha localitzat el cos quan estava surant a l’interior del complex. Mossos d’Esquadra i policia portuària han acudit al lloc després de la trucada del vigilant, però no s'ha poder fer res per salvar la seva vida. La policia autonòmica ha obert una investigació per esclarir els fets, però segons asseguren des del cos policial, tot apunta que es tractaria d’un accident.Cap a dos quarts de dues de la matinada, els Mossos d’Esquadra i la policia portuària s'han desplaçat al Port Esportiu de Tarragona després de rebre una trucada que els ha alertat de la presència d’un cos surant a l’aigua. El vigilant de seguretat del complex ha avisat als agents després de veure que un home d’edat avançada es trobava surant a prop de les embarcacions atracades a les instal·lacions del port.Des del Port Esportiu també s'ha alertat als Bombers de la Generalitat, que han rebut una trucada a la 1.37 hores de la matinada. Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions, però no han hagut d’intervenir. Malauradament, ni Mossos, ni policia portuària ni Bombers han pogut fer res per salvar la vida de l’home.Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per poder esclarir els fets. L’home anava indocumentat, fet que ha impossibilitat determinar l’edat ni la identitat. A hores d’ara, només se sap que es tractaria d’una persona d’edat avançada. El cos no presenciava indicis de criminalitat però caldrà esperar a l’autòpsia per conèixer més detalls.Encara que la investigació de la policia autonòmica està oberta, segons informen des del cos un accident seria la causa més probable de la mort de l’home. Les properes hores seran determinants per conèixer més detalls sobre el succés.L’autòpsia donarà la informació suficient per poder esclarir què ha passar aqeusta matinada perquè un home acabi mort i surant a les aigües del Port Esportiu de Tarragona. Els Mossos esperen resoldre el cas aquesta setmana.