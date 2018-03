Segueix oberta la investigació per esclarir l'atropellament d'un home a la Rambla Vella

Els fets van passar el 22 de febrer i actualment, l'home es troba a Bellvitge amb una cama molt afectada

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:53

La Guàrdia Urbana de Tarragona continua la investigació per determinar les circumstàncies de l'accident que es va produir el passat dia 22 de febrer a la Rambla Vella, on un vianant va ser atropellat a la calçada per una motocicleta. Així ho expliquen els familiars de la víctima, un home de 58 anys, taxista de professió, que en el moment de produir-se l'accident es dirigia a agafar el cotxe per a fer el torn de nit del seu servei.Els familiars, de fet, assenyalen que es troben amb moltes dificultats per a trobar testimonis de l'accident que puguin ajudar a completar les circumstàncies en què es va produir aquest. Segons afirmen, no s'ha pogut concretar la velocitat a la qual circulava la motocicleta, l'estat dels semàfors en aquell moment o la intensitat del trànsit. Segons expliquen les mateixes fonts, la Guàrdia Urbana els va explicar que aquella nit a la Rambla Vella hi havia molta circulació i ells eren a la zona regulant el trànsit.Com a conseqüència de l'atropellament, l'home va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII. Actualment, segons expliquen els familiars, es troba ingressat a l'hospital de Bellvitge perquè té molt afectat un nervi d'una de les cames. En els pròxims dies se li ha de realitzar un TAC, explica la família, per determinar com d'afectat està aquest nervi. A l'accident també li va quedar afectada l'altra cama, on ha calgut posar-hi ferros per a fer a garantir la recuperació de les fractures.