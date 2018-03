El Cor Vedruna i el Cor Sons de Gòspel actuaran, aquest dissabte, a l'Aula Magna de la URV

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:56

Aquest cap de setmana comença el cicle de concerts El cor a la veu. Les actuacions tindran lloc cada dissabte a les 19 hores (excepte el 3 i el 10 de març) a l'Aula Magna de la URV.El cor a la veu és un projecte musical que reunirà un total de 24 cors no professionals de Tarragona i que permetrà conèixer la dimensió cultural i humana del cant coral a la ciutat.Aquest dissabte, 3 de març, el cicle comença amb l'actuació del Cor Vedruna i el Cor Sons de Gòspel. La resta de cites seran:- 10 de març Cor Xera / Cor Sageta de Foc- 17 de març - Coral Concordie / Orfeó de la URV- 24 de març - Coral del Serrallo / Cor de Joves de la Schola Cantorum- 7 d'abril - Coral Augusta / Cor l'Àncora- 14 d'abril - Cor Mos Cantars / The Issel's Singers- 21 d'abril - Cor Al·leluia / Singtònics- 28 d'abril - Cor Adagio / Cor Arsmusica- 5 de maig - Cor Gregal / Schola Cantorum dels Amics de la Catedral- 12 de maig - Coral Estels de la Schola Cantorum / Cor Rossinyols de Tarragona- 19 de maig - Cor InCrescendo / Coral de la URV- 26 de maig - Cor DaCapo / Cor Ciutat de Tarragona